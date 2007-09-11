رایزنی اسماعیل هنیه با ولیعهد عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اسماعیل هنیه در این گفتگو بر آمادگی خود برای گفتگو با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در عربستان با هدف پایان بخشیدن به بحران کنونی فلسطین بر اساس پایبندی به توافقات مکه تاکید کرد.

طاهر النونو سخنگوی دولت برکنار شده وحدت ملی در این رابطه گفت : هنیه در گفتگو با سلطان بن عبدالعزیز بر پایبندی اش به وحدت فلسطینیان و ارتباط جغرافیایی میان نوارغزه و کرانه باختری تاکید کرد.

قرار است ابومازن امروزبا عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در این کشور دیدار کند.

ولیعهد عربستان نیز ضمن تمجید از موضع هنیه در قبال پایبندی اش به توافقات مکه متعهد شد که پیام وی را به پادشاه عربستان خواهد رساند و در راستای کاهش محاصره ملت فلسطین تلاش خواهد کرد.

سفیر فلسطین درعربستان نیز در این رابطه خاطرنشان کرد: ابومازن در دیدار با پادشاه عربستان بر پایبندی اش به توافقات مکه برای خروج از بحران کنونی فلسطین تاکید خواهد کرد، اما این امر مشروط بر بازگرداندن اوضاع نوارغزه به پیش از اواسط ژوئن از سوی جنبش حماس خواهد بود. حماس از اواسط ژوئن، کنترل نوارغزه را به دست گرفته است.

پس از امضای توافقنامه مکه از سوی گروه های فلسطینی در هشتم فوریه سال جاری(بهمن 85)، این نخستین بار است که ابومازن به عربستان سفر می کند.

شایان ذکر است توافقات مکه منجر به تشکیل دولت وحدت ملی در فلسطین شد، اما این دولت تنها سه ماه فعالیت کرد. در پی کنترل جنبش حماس بر نوارغزه، ابومازن در اواخر خرداد دولت وحدت ملی را برکنار کرد و دولت فوق العاده به ریاست سلام فیاض تشکیل داد.