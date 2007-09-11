21 روستای بانه از نعمت گاز بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهردر سنندج، رئیس شرکت گازرسانی بانه عصر روز گذشته در جریان بازدید خبرنگاران از پروژه گازرسانی شهر کانی سور و روستاهای اطراف اظهار داشت: با اتمام و بهره برداری این پروژه، علاوه بر شهر کانی سور 21 روستای اطراف نیز از نعمت گاز خانگی بر خوردار می شوند.

بهزاد حجت الساداتی افزود: تعداد خانوارهای تحت پوشش این پروژه دو هزار و 700 خانوار و جمعیت آنها بالغ بر هفت هزار نفر است.

وی ادامه داد: در جریان احداث و بهره برداری از این پروژه، برای 40 نفر به صورت دائم و 120 نفر به صورت موقت اشتغال ایجاد می شود.

حجت الساداتی یادآور شد: نقطه ابتدایی این طرح، شهر کانی سور و نقطه پایانی آن روستای بوالحسن در نقطه صفر مرزی شهرستان بانه است.

رئیس شرکت گازرسانی شهرستان بانه خاطرنشان کرد: در جریان خط انتقال این پروژه که مسافت آن 100 کیلومتر است از لوله های پلی اتیلن با عمر مفید 50 سال استفاده شده است.

وی مهمترین هدف اجرای این طرح را ایجاد رفاه و آسایش برای مردم منطقه عنوان کرد و یادآور شد: حفظ فضای سبز و طبیعت بکر منطقه و جلوگیری از تبدیل درختان به هیزم و جلوگیری از قاچاق سوخت ار دیگر اهداف اجرای این پروژه است.

حجت الساداتی بیان داشت: این طرح پس از بهره برداری قابلیت تامین گاز مورد نیاز روستاهای منطقه نمشیر را نیز داراست.