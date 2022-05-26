مراسم استقبال از دو شهید گمنام در شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان شاهرود امروز پنجشنبه میزبان دو شهید گمنام دفاع مقدس بود شهدایی که از طریق ناوگان حمل و نقل ریلی کشور وارد ایستگاه مرکزی شاهرود در منطقه راه آهن شمال شرق ۱ شدند و مورد استقبال رسمی مسئولان و دلدادگان فرهنگ ایثار و شهادت قرار گرفتند.

دو شهیدی که چند روزی مهمان مردم شاهرود هستند اما قرار است مراسم تشییع و به خاک سپاری آنها در استان مجاور صورت بگیرد.

قرار است مراسم وداع و همچنین همراهی با دو شهید گمنام از امروز در برخی اماکن ادارات و مساجد عمومی شهرستان شاهرود برگزار شود. این مراسم در ذیل برنامه‌های ویژه فتح خرمشهر و هفته مقاومت از سوی بنیاد از آثار دفاع مقدس تدارک دیده شده است.

ابوطالب جلالی فرماندار شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این دو شهید گمنام دفاع مقدس در شاهرود به خاک سپرده نمی‌شوند بیان کرد: مراسم همراهی و مشایعت این دو شهید امروز و فردا در شهرستان شاهرود برگزار می‌شود و سپس به محل خاکسپاری شأن انتقال پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه هدا جریان‌ساز است افزود: همزمان با هفته مقاومت حضور دو شهید گمنام در شهرستان شاهرود فرصتی برای قدردانی از سال‌ها مجاهدت رزمندگان ایثارگران شهدا و خانواده شهدا محسوب می‌شود که خالصانه جان خود را در راه اسلام و کشور فدا کردند.

گفتنی است معاون وزیر راه نیز همراه با پیکر دو شهید گمنام امروز وارد شهرستان شاهرود شد و مورد استقبال مسئولان اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان قرار گرفت