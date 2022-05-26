عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نماز عبادی سیاسی جمعه فردا ششم خرداد ماه به امامت آیت الله مصطفی علما امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته افزود: سخنران قبل از خطبه‌های نماز جمعه فردا حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

دبیر ستاد نماز جمعه کرمانشاه گفت: نمازگزاران با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای حفظ سلامت خود ماسک، سجاده و مهر نماز را همراه داشته باشند.

سروری افزود: با توجه به شیوع کرونا، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی در این فریضه الهی ضروری است.