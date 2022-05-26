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۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۹:۲۶

رئیس پلیس آگاهی البرز خبر داد؛

قتل مرد کرجی توسط همسر و فرزندش

قتل مرد کرجی توسط همسر و فرزندش

البرز - رئیس پلیس آگاهی استان البرز از پرده‌برداری جزئیات قتل یک مرد کرجی توسط همسر و فرزندش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نادربیگی اظهار کرد: در پی اعلام مفقودی یک مرد ۶۱ ساله توسط بستگانش به کلانتری ۲۵ محمدشهر کرج، بررسی موضوع در دستور کار کارگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارگاهان در تحقیقات محلی صورت گرفته متوجه شدند که فردی که مفقودی آن به پلیس گزارش شده، در روزهای اخیر وارد منزل شده و هیچ گونه ترددی پس از آن از وی گزارش و مشاهده نشده است.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با بیان اینکه این موضوع باعث قوت گرفتن احتمال انجام اقدامات مجرمانه از سوی خانواده این فرد شد، گفت: در ادامه همسر و فرزند فرد فقدانی به پلیس آگاهی دعوت و مورد تحقیقات تخصصی قرار گرفتند که در نهایت همسر مقتول با مشاهده مستندات پلیس به ناچار لب به اعتراف گشود و عنوان کرد که به دلیل مشکلات شخصی با فرد فقدانی اختلاف داشتند و با فرزندش که ۳۷ سال دارد تصمیم به قتل همسرش گرفته و به وسیله مخلوط کردن قرص برنج در غذا نامبرده را به قتل رسانده و جسدش را در بیابان‌های جاده ساوه رها کردند.

وی با بیان اینکه با هماهنگی قضائی جسد مقتول در بیابان‌های جاده ساوه کشف و برای تحقیقات تکمیلی به پزشکی قانونی منتقل شد، تصریح کرد: متهمان نیز پس از تکمیل تحقیقات برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

نادر بیگی متذکر شد: بسیاری از اختلافات و مشکلات خانوادگی با اندکی تحمل و کمک گرفتن از روانشناسان قابل حل است.

کد مطلب 5500002

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