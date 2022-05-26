پروژه های آبرسانی بندرلنگه ۳۷۰میلیارد تومان اعتبار می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حمزه پور عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های آبرسانی شهرستان بندرلنگه بیان داشت:برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها و بهره مندی روستائیان از آب پایدار ۳۷۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است.

وی ادامه داد، با تزریق اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی ۴ پروژه تا دهه فجر تکمیل و شش روستا با اجرای این پروژه ها از آب پایدار بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از دژگان و ناهنگ به عنوان دو مجتمع روستایی یاد کرد که نیازمند توجه ویژه در حوزه آبرسانی هستند تا آب مورد نیاز آنهاد به پایداری لازم برسد. به دلیل نیاز آبی ناهنگ و شرایط حاکم بر آن، اولویت اول آبفا در بخش روستایی است که فاز اول آن هفته دولت وارد مدار بهره برداری خواهد شد.

وی ادامه داد، این آبشیرینکن توسط سرمایه گذار بخش خصوصی در حال احداث است که ۱۰ روستا با جمعیت ۶۷۰ خانوار را پوشش می دهد که امیدواریم در فاز اول بهره برداری آن، سه روستای ناهنگ، هیرو و جاوید از آب شرب پایدار بهره مند شوند.

مدیرعامل آبفا، آبرسانی به سایر روستاهای تحت پوشش این مجتمع را نیازمند اجرای ۲۰ کیلومتر خط انتقال و پنج کیلومتر شبکه توزیع عنوان کرد.

وی همچنین از رفع محرومیت آبی در حوزه دژگان با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) خبر داد و گفت: با تکمیل این پروژه ۱۴ روستای بخش مهران از آب شرب پایدار بهره مند خواهند شد.

حمزه پور همچنین از عقد قرارداد با سرمایه گذار آبشیرینکن حمیران خبر داد و گفت: این آبشیرینکن چهار سال بدون هیچ پیشرفتی راکد مانده بود که با ختم پیمان، تکمیل این پروژه به سرمایه گذار جدید واگذار شد تا روند اجرای این پروژه و تامین نیاز آبی روستا سرعت بیشتری بگیرد.

وی اعتبار مورد نیاز بازسازی شبکه آب روستای رستاق و نخل میر اشاره کرد و گفت: این پروژه ۲۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که مقرر شد با تامین اعتبار از محل سفر استاندار هرمزگان آغاز شود.

مدیرعامل آبفا در پایان به شبکه های فرسوده آب شهر بندرلنگه اشاره کرد و افزود: ۴۰ درصد شبکه های آب این شهر فرسوده است.

وی تخصیص اعتبار مورد نیاز برای بازسازی شبکه فرسوده را ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد، با تزریق اعتبار بتوان جلوی هدر رفت بالای آب را گرفت.