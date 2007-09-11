دستاوردهای امنیتی دولت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نوری المالکی در سخنانی در جمع نمایندگان مجلس عراق تاکید کرد که میزان خشونت در بغداد و استان الانبار در غرب عراق از زمان اجرای طرح امنیتی در 14فوریه تا 14آگوست، 75 درصد کاهش یافته است.

نخست وزیر عراق گفت : تلاش های مستمر ما در موفقیت برنامه های آشتی ملی و درگیر نشدن در جنگ داخلی، نتیجه بخش بوده است.

نوری المالکی، دستاوردهای امنیتی را که در مدت چهار ماه از اجرای طرح امنیتی محقق شده است، به شرح زیر اعلام کرد:

1-14 هزار و 178 از اعضای گروه هایی که از شبکه القاعده در بغداد و اطراف آن و نیز در برخی استان ها جدا شده، به نیروهای امنیتی پیوسته اند و هم اکنون در مراکز آموزشی به سر می برند.

2- داوطلب شدن 27 هزار و 500 نفر از عشایر برای مبارزه با شبکه القاعده

3- بازگشت بیش ازشش هزار و 228 خانواده رانده شده به محل سکونت خود

4- هلاکت 652 تروریست به دست نیروهای امنیتی عراق

5- بازداشت پنج هزار و 941 تروریست و مظنون

6- آزادی سه هزار و 396 مظنون

7- کشف و خنثی شدن 262 خودروی بمب گذاری شده

8- کشف و خنثی شدن هزار و 914 بمب

9- کشف و ضبط 99 هزار و 376 قطعه انواع سلاح

10- کشف و ضبط پنج هزار تن ماده منفجره" تن ان تی"

11- کشف و ضبط 800 دستگاه خودروی بدون اسناد رسمی

12- کشف هزاران انبار مخصوص مهمات و تجهیزات نظامی