فخرالسادات محتشمی پور درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دراین دیدار علی محمد حاضری، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها به علت کسالت حضور نداشت، اما زنان اصلاح طلب با نجفقلی حبیبی از اعضای این تشکل دیدار و گفتگو کردند ، اظهار داشت: عمده مباحث مطرح شده در این دیدار مربوط به توانمندی زنان در عرصه دانش و تحصیلات عالیه بود که این امر نشانگر این موضوع است که هرگاه زمینه رشد برای زنان مهیا بوده و موانع برسر راه آنان برداشته شده، زنان به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته اند.

وی با اشاره به سوابق علمی نجفقلی حبیبی و ریاست وی در دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: با توجه به اینکه ایشان پیش از این رئیس دانشگاه علامه طباطبایی بوده و به لحاظ علمی نیز شخصیت برجسته ای محسوب می شود، ما نیازی به توجیه و مطرح کردن دغدغه خود در مورد بحث توانمندی زنان نداشتیم، بنابر این یک همدلی در این موضوع وجود داشت.

سخنگوی مجمع زنان اصلاح طلب، تصریح کرد: ما در این دیدار انتظارات خود را از دکتر حبیبی که از افراد باسابقه انقلاب و از یاران نزدیک به امام خمینی (ره) بوده را مطرح کردیم و خواستارطرح دغدغه های زنان اصلاح طلب درانجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها شدیم.

محتشمی پوربا بیان اینکه زنان اصلاح طلب در این دیدار بحث سهمیه 30 درصدی زنان در انتخابات مجلس هشتم را مطرح کرده و توجه احزاب و گروه های سیاسی و نیز شخصیت های تصمیم گیر در ائتلاف اصلاح طلبان را نسبت به این موضوع خواستار شدند، گفت: با توجه به این سهمیه، اعضای مجمع زنان اصلاح طلب معتقدند که با توجه به پتانسیل تهران و اینکه زنان توانمندی در آن زندگی می کنند باید یک سهمیه 10 درصدی برای زنان در لیست ائتلاف اصلاح طلبان درنظر گرفته شود.

وی افزود: البته ما معتقدیم زنان مستقر در استان های کشور نیز از ظرفیت های بالایی برخوردار هستند، اما با توجه به وسعت تهران و حضور زنان توانمند در آن، ما سهمیه 10 درصدی زنان در تهران را پیشنهاد کرده ایم.

سخنگوی مجمع زنان اصلاح طلب یادآور شد: قرار شد دکتر حبیبی مباحث مطرح شده در این دیدار را با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها مطرح کنند.

محتشمی پور درپاسخ به این سوال که آیا تاکنون مجمع زنان اصلاح طلب ازدیدارهای خود با احزاب وشخصیت‌های سیاسی نتیجه عملی نیز گرفته است، اظهارداشت : ما مجموعه دیدارهای خود با احزاب و شخصیت های سیاسی را در دو دورتنظیم کرده‌ایم. در دور اول، طرح مسئله می کنیم، اما در دوردوم، پیگیر مباحث مطرح شده در دور اول گفتگوها هستیم تا زنان با توجه به توانمندی هایی که دارند به حق شان برسند، بنابر این اینگونه نیست که ما فقط طرح مسئله کنیم و سپس آن را رها کنیم.

به گفته وی، دور دوم گفتگوهای مجمع زنان اصلاح طلب با احزاب و شخصیت های سیاسی احتمالاً از اواخر هفته آینده آغاز می شود.