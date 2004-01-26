ملت و دولت ايران حاضر نيستند سلطه‌ آمريكا را بپذيرند

به گزارش خبرگزاري مهر حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مواضع مستقل اتريش در مسايل مختلف جهان و رفتار مناسب دولت اين كشور با مسلمانان را تحسين‌ برانگيز خواندند و با اشاره به سابقه‌ روشن روابط دوجانبه افزودند : ابراز همدردي ملت و دولت اتريش در حادثه‌ي بسيار تلخ بم، مردم و مسوولان ايران را تحت تاثير قرار داد.



رهبر معظم انقلاب اسلامي تلاش براي گفتگوي پيروان اديان را، نقطه مشترك و مثبت ديگري در روابط ايران و اتريش برشمردند و با اشاره به نياز جهان به گفت و گوي پيروان اديان خاطرنشان كردند : اين امر، به ايجاد تفاهم و نزديكي ملت‌ها كمك فراواني مي‌كند و جمهوري اسلامي ايران، تداوم آن را بسيار مفيد و منطقي مي‌داند.

ايشان، اتريش را محور و مركز تبادلات فكري پيروان اديان در اروپا خواندند و افزودند : تحركاتي كه در برخي كشورهاي اروپايي براي مبارزه با حجاب صورت مي‌ گيرد نقطه‌ مقابل اين حركت است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي همچنين در پاسخ به سوال رييس‌ جمهور اتريش در زمينه‌ رابطه دين با « سياست و دموكراسي » افزودند: در دين اسلام هيچ تضادي ميان رعايت ارزش‌هاي اسلامي و معنوي با اختيارات مردم در امر تعيين حكومت وجود ندارد و جمهوري اسلامي ايران توانسته است ضمن حفظ ارزش‌هاي الهي ، در زمينه‌ حضور مردم در عرصه‌ سياسي و اجتماعي، تجربه‌ نويني به جامعه بشري ارايه كند.



ايشان با اشاره به برگزاري انتخابات متعدد و كاملا آزاد در ايران پس از انقلاب خاطرنشان كردند: قبل از انقلاب رژيم ديكتاتوري حاكم بر كشور، كه تحت حمايت كامل آمريكا و انگليس قرار داشت، هرگز اجازه نمي ‌داد مردم در ميدان انتخابات حقيقتا شركت كنند اما در حيات 25 ساله انقلاب، تاكنون 23 انتخابات مردمي و آزاد برگزار شده است.

حضرت آيت‌الله خامنه ‌اي خاطرنشان كردند : دولت آمريكا و انگليس كه امروز از حقوق بشر و دموكراسي حرف مي‌زنند، ده‌ها سال از رژيم ديكتاتوري حاكم بر ايران، حمايت مي‌كردند، بنابراين ملت ايران حق دارد كه اينگونه شعارها را از دولت آمريكا و انگليس هرگز باور نكند.



ايشان با اشاره به تبليغات سوء دولت آمريكا و صهيونيست‌ها و رسانه‌هاي تحت تسلط آنها در مورد اوضاع ايران، افزودند : علت اساسي اين تبليغات منفي اين است كه ملت ايران و جمهوري اسلامي ايران حاضر نيستند سلطه‌ آمريكا را بپذيرند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي، مردمسالاري حقيقي موجود در ايران را يك واقعيت انكارناپذير خواندند و افزودند: در ارزيابي اوضاع ايران، بايد واقعيت‌ها را ديد و واقعيت اين است كه رهبر، رييس‌جمهور و نمايندگان مجلس همه منتخبان ملت هستند و ما به اين پديده‌ نو كه هم جمهوري و هم اسلامي است افتخار مي‌كنيم.

ايشان بزرگنمايي مشكلات كشورهاي مخالف سلطه‌ آمريكا را يكي از روش‌هاي معمول رسانه‌ هاي تحت تاثير سلطه صهيونيست‌ها خواندند و افزودند: مسائل جاري در ايران، براساس مقررات به پيش مي‌رود ضمن آنكه اختلاف برداشت از يك قانون در كشورهاي مختلف وجود دارد و مساله‌ غيرمتعارفي نيست و مراكزي كه اينگونه مسائل را صد برابر بزرگ مي‌كنند، اهداف كاملا مشخصي دارند كه ما با اهداف سوء آنها آشنا هستيم.

رهبر معظم انقلاب تاكيد كردند : ملت ايران در 25 سال گذشته با مشكلات بسيار بزرگ و واقعي مانند جنگ، دست‌ و پنجه نرم كرده است و هيچكدام از آنها نتوانسته است ملت و نخبگان ما را در برابر دشمنان وادار به عقب ‌نشيني كند.

حضرت ‌آيت‌الله خامنه‌اي دولت آمريكا را مركز توليد و صدور " شرارت، خشونت و نفرت " به سراسر جهان دانستند و خاطرنشان كردند : آمريكا به علت سياست‌ها و اقدامات غيرعقلايي خود در افغانستان و بخصوص عراق با بحران‌هاي مختلفي روبروست و اين بحران‌ها، آمريكا را رها نخواهد كرد.

دراين ديدار كه آقاي خاتمي، رييس جمهور نيز حضور داشت، رييس جمهور اتريش با اشاره به اشتياق فراوان خود براي ديدار با رهبر معظم انقلاب ، سفر به ايران را مفيدترين سفرهاي خارجي خود برشمرد و گفت : در اين سفر بزرگترين هيات اقتصادي كه تاكنون همراه رييس جمهور اتريش بوده است من را همراهي مي‌كند كه اين مسأله نشان‌دهنده‌ اهميت خاص جمهوري اسلامي ايران براي اتريش است.



آقاي توماس كليستل نتايج مذاكرات با آقاي خاتمي را بسيار سازنده و مثبت ارزيابي كرد و گفت: رابطه‌ كاملا دوستانه و عميق وين ـ تهران، در اين سفر وارد مرحله‌ي نويني شده است و اين مسأله براي اتحاديه‌ اروپايي هم اهميت ويژه‌اي دارد.

آقاي كليستل روابط خوب دولت اتريش با مسلمانان اين كشور را خاطرنشان كرد و افزود: همان گونه كه جنابعالي معتقديد گفتگوي ميان اديان، تنها راه صحيحي است كه روبروي بشر قرار دارد.

آقاي كليستل تأكيد كرد بر خلاف مواضع آمريكا، ما ايران را نه تنها محور شرارت نمي‌دانيم بلكه محور صلح و دوستي برمي‌شماريم.