حجت‌الاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امام صادق (ع) مرد حماسه و مبارزه با طاغوت و مرد علم و دانش و تشکیلات بود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان افزود: حرکت جریان ساز و تشکیلاتی با محوریت مبارزه با خط تحریف و بسترسازی برای تربیت چهار هزار شاگرد در راستای تعالی اسلام ناب از ویژگی‌های مهم امام ششم شیعیان است.

وی با بیان این مطلب که امام صادق (ع) اسوه جهاد تبیین است افزود: تبلیغ، تبیین و تعمق بخشی به معارف دینی و فقهی اسلام ناب و تبیین نظام واره امامت از جمله شاخصه‌های ایشان است.

دیلمی تصریح کرد: با نگاه اجمالی به زندگی شاگردان امام به روشنی درمی‌یابیم که امام صادق (ع) محور وحدت و تقریب مذاهب اسلامی است، شاگردانی زیادی از مذاهب اسلامی از محضر ایشان بهره بردند و به این موضوع افتخار می‌کردند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان اضافه کرد: امام صادق (ع) در عبودیت، رسیدگی به نیازمندان، بذل و بخشش و در تمامی سطوح اسوه بی‌بدیل و بی‌نظیر برای مسلمانان هستند.

وی گفت: ایام شهادت امام، زمان مناسبی است که مسلمانان از سیره زندگی امام در حوزه‌های مباحث تربیتی و مخصوصاً مسیر تحقق گام دوم انقلاب بهره‌گیری کنند.

دیلمی بیان کرد: تحقق گام دوم انقلاب اسلامی نیازمند تشکیلات با محوریت جهاد تبیین است، جهادی که به تبیین گفتمان اسلام ناب، مباحث و معارف اسلامی و دستاوردهای بزرگ انقلاب بپردازد.