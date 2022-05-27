آذربایجان غربی عزادار سالروز شهادت امام جعفرصادق (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، مردم آذربایجان غربی در سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) به سوگ نشستهاند، پرچمهای سیاه در سالروز شهادت امام صادق (ع) بر سر برخی از منازل و کوچهها به اهتزاز درآمده و حسینیهها، مساجد، مصلاها و امامزادههای استان میزبان عزاداران و عاشقان خاندان عصمت و طهارت است.
زنجیرزنی، سینه زنی و مداحی در مساجد و مصلاهای استان جلوه دیگری از ارادت مردم این استان ولایتمدار به خاندان عصمت و طهارت به ویژه بنیانگذار مذهب تشیع است.
جوانان نیز با حضور در بین عزاداران و برپایی ایستگاههای صلواتی٬ بر رونق مجلس عزای اهلبیت (ع) افزوده و عشق و ارادت خود به خاندان پیامبر اسلام را اینگونه به نمایش گذاشتهاند.
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