اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران الگو فیفا می شود / اتحادیه فوتبال در تقابل با سازمان تربیت بدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن انصاری فرد با بیان این مطلب در نشست اتحادیه فوتبال اظهار داشت: کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با شش عضو فعالیت خود را در حالی آغاز کرد که گفته می شد این جمع را نفراتی از دوطیف با دیدگاه های متفاوت تشکیل داده اند.

عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با اشاره به تلاش شش ماه این کمیته برای تدوین اساسنامه، ادامه داد: با این وجود بر خلاف تمامی شایعات توانستیم ما با همفکری هم طی شش ماه یکی از بهترین اساسنامه ها را برای فدراسیون فوتبال تدوین کنیم که به گفته آقای صفایی فراهانی، فدراسیون جهانی فوتبال می خواهد آن را به عنوان الگوی برای کشورهای عضو فیفا قرار دهد.

وی خاطرنشان ساخت: تلاش اعضا کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال بر این بوده که با کار دقیق و کارشناسانه اساسنامه منطبق با استانداردهای فدراسیون جهانی فوتبال گردآوری کنیم.

مدیرعامل باشگاه راه آهن در ادامه از شرایط حساس فوتبال کشور در فاصله یک ماه مانده تا آغاز انتخابات فدراسیون فوتبال یاد کرد و افزود: آنهایی که دغدغه اصلی شان فوتبال است با صحبت ها و واکنش های خود در این مقطع حساس که سرنوشت فوتبال کشور رقم می خورد می توانند به برگزاری بهتر انتخابات کمک کنند.

انصاری فرد با تاکید بر این نکته که " فدراسیون جهانی فوتبال به هیچ عنوان در پی حذف دولت از ورزش نیست" خاطرنشان ساخت: فیفا در نظر دارد تا دخالت های دولت را در فوتبال کمتر کند تا شاید با این کار باشگاه ها درجهت خصوصی سازی گام بردارند.

عضواتحادیه فوتبال تاکید کرد: این اتحادیه در تقابل با دولت، سازمان تربیت بدنی و هیئت های فوتبال نیست بلکه به دنبال تعامل و رابطه نزدیک با این نهادهاست زیرا به خوبی واقف است که نهادهای تصمیم گیرنده در عرصه ورزش تنها هدف شان تعالی ورزش کشور است.

وی همچنین نقش اعضا هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال را درجهت پیشبرد اهداف و برنامه های این فدراسیون خواند و در خصوص چگونگی نام نویسی افراد برای تصدی پست های ریاست این فدراسیون گفت: هر نفر می تواند تنها در یک پست رئیس، نواب رئیس و اعضا هیئت رئیسه نام نویسی کند و اجازه ندارد در همه این سمت ها کاندیدا شود.