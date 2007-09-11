قانونی برای جلوگیری از خارج کردن اشیاء تاریخی دارای مالک شخصی از کشور نداریم

فاطمه آلیا در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص خروج آثار تاریخی از ایران، افزود: بررسی های مختلف نشاندهنده این است که بسیاری از اشیاء تاریخی ایران که در کشورهای دیگر به فروش میرسد ، دارای مالکیت شخصی است .

وی ادامه داد : فرهنگ سازی و تشویق در خصوص اینکه جایی وجود دارد که مالکین اشیاء پس از کار کارشناسی میتوانند برای فروش شی خود به آنجا مراجعه کنند ، در جلوگیری از خارج شدن میراث فرهنگی از کشور بسیار موثر است .

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : با توجه به اینکه کشورهای خارجی در تطمیع و تشویق مالکین اشیاء بسیار قوی تر از ما عمل می کنند به همین دلیل این امر باعث خارج کردن میراث فرهنگی کشورمان شده است .

آلیا افزود: البته قانونی در مجلس در خصوص میراث مکتوب به تصویب رسیده مبنی بر اینکه مالکیت تا 30 سال برعهده خود مالک شی است و بعد از آن اثر در کتابخانه قرار داده می شود . بنابراین می توان مانند این قانون را برای اشیا و دیگر میراث ایران تدوین و برای نگهداری مالک از اثر تاریخی سال تعیین کرد.

وی درخصوص حکم حراج اشیاء تاریخی جیرفت در دادگاه لندن نیز تاکید کرد: بررسی های کمیسیون فرهنگی مشخص کرد که سازمان میراث فرهنگی و وزارت امور خارجه به شدت این موضوع را پیگیری می کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد خرید اشیاء جیرفت در حراج اظهارداشت: باید در این مورد کار کارشناسی انجام شود ، چنانچه اشیاء منحصر به فرد است و ارزش هزینه کردن را دارد باید آنها را خریداری کرد .

آلیا به عدم آگاهی مردم در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی کشورمان اشاره کرد و گفت: این امر باعث می شود که اشیاء با ارزش ایران را به طور مخفیانه ازکشور خارج کنند که البته میتوان در صورت نیاز با تصویب قانون ، پیگیری جدی ، تقویت و افزایش تعداد یگانهای حفاظت مانع این اقدام شد.

وی گفت: همچنین می توان در موافقت نامه های فرهنگی که میان کشورها به تصویب می رسد به صراحت یک ماده گنجانده شود مبنی براینکه در صورت قاچاق اشیاء به آن کشور حتما در چارچوب تفاهم نامه ، اشیای تاریخی مورد نظر به ایران بازگردانده شود.