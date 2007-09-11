  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ شهریور ۱۳۸۶، ۹:۵۷

عباسپور:

تخلف وزارت مسکن در عدم اجرای قانون مدرسه سازی توجیه ناپذیر است

تخلف وزارت مسکن در عدم اجرای قانون مدرسه سازی توجیه ناپذیر است

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درخصوص اجرا نشدن ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش در ساخت مدارس برای مجتمع های مسکونی دارای بیش از 200 واحد گفت:حتی اگر این ماده قانونی دارای اشکال هم باشد وزارت مسکن و شهرسازی مجاز به عدم اجرای آن نیست.

دکترعلی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگارمهر ادامه داد : تا کنون موضوع ساخته نشدن مدارس در مجتمع های مذکور از سوی کمیسیون آموزش وتحقیقات پیگیری شده و دراین زمینه مکاتباتی با وزارت مسکن و شهر سازی داشته ایم .

وی با اظهار تاسف از اجرا نشدن این قانون گفت : برخی از دستگاه ها نظیر تعاونی های مسکن فرهنگیان از اجرای این قانون اظهار ناتوانی می کنند و از طرف دیگر گذاشتن سقف 200 واحد در این قانون خود موجب می شود که انبوه سازان به ساخت مجموعه های کمتر مثلا 199 واحدی دست بزنند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات خاطر افزود : به نظر می رسد ماده قانونی مذکور خود نیازمند بازنگری مجدد و تطبیق با شرایط روز است و در این خصوص آماده شنیدن دلائل وزارت مسکن وشهر سازی  نیز هستیم .

وی تصریح کرد : بررسی این موضوع بارها در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات قرار داشته اما هنوز در این باره به جمع بندی نهایی نرسیده و در انتظار پاسخ های وزارت مسکن مانده ایم . 

کد مطلب 550048

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها