تخلف وزارت مسکن در عدم اجرای قانون مدرسه سازی توجیه ناپذیر است

دکترعلی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگارمهر ادامه داد : تا کنون موضوع ساخته نشدن مدارس در مجتمع های مذکور از سوی کمیسیون آموزش وتحقیقات پیگیری شده و دراین زمینه مکاتباتی با وزارت مسکن و شهر سازی داشته ایم .

وی با اظهار تاسف از اجرا نشدن این قانون گفت : برخی از دستگاه ها نظیر تعاونی های مسکن فرهنگیان از اجرای این قانون اظهار ناتوانی می کنند و از طرف دیگر گذاشتن سقف 200 واحد در این قانون خود موجب می شود که انبوه سازان به ساخت مجموعه های کمتر مثلا 199 واحدی دست بزنند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات خاطر افزود : به نظر می رسد ماده قانونی مذکور خود نیازمند بازنگری مجدد و تطبیق با شرایط روز است و در این خصوص آماده شنیدن دلائل وزارت مسکن وشهر سازی نیز هستیم .

وی تصریح کرد : بررسی این موضوع بارها در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات قرار داشته اما هنوز در این باره به جمع بندی نهایی نرسیده و در انتظار پاسخ های وزارت مسکن مانده ایم .