به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این خانه احزاب و مجمع زنان اصلاحطلب اعلام کرده بودند که قرار است امروز با آیتالله هاشمی رفسنجانی دیدار و گفتگو کنند که این دیدار لغو و به زمان دیگری موکول شده است.
بر اساس این گزارش، خانه احزاب نیز چندی پیش اعلام کرده بود درخواست دیدار با سران قوای مجریه،مقننه و قضائیه را ارائه کرده و از سوی سران سه قوه نیز پاسخهای مثبتی به این درخواست داده شده و بر این اساس، این دیدارها به زودی انجام میشود.
مجمع زنان اصلاحطلب نیز برای پیگیری سهمیه 30 درصدی خود در لیست ائتلاف اصلاحطلبان چندی است که با احزاب و شخصیتهای سیاسی دیدارهایی را برگزار میکند.
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