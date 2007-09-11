به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این خانه احزاب و مجمع زنان اصلاح‌طلب اعلام کرده بودند که قرار است امروز با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دیدار و گفتگو کنند که این دیدار لغو و به زمان دیگری موکول شده است.

بر اساس این گزارش، خانه احزاب نیز چندی پیش اعلام کرده بود درخواست دیدار با سران قوای مجریه،‌مقننه و قضائیه را ارائه کرده و از سوی سران سه قوه نیز پاسخ‌های مثبتی به این درخواست داده شده و بر این اساس، این دیدارها به زودی انجام می‌شود.

مجمع زنان اصلاح‌طلب نیز برای پیگیری سهمیه 30 درصدی خود در لیست ائتلاف اصلاح‌طلبان چندی است که با احزاب و شخصیت‌های سیاسی دیدارهایی را برگزار می‌کند.