انتخابات با اساسنامه فعلی به بن بست می خورد / بازهم رئیس فدراسیون منتخب دولت خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر ، امیر عابدینی که در نشست مشترک اتحادیه فوتبال و نمایندگان هیئت های فوتبال استانهای کشور ضمن بیان مطلب فوق افزود: صحبت هایم را با این سئوال آغاز می کنم که چرا اتحادیه نقشی در تدوین اساسنامه نداشت و چرا با نخبگان ورزش فوتبال و ارباب جراید هم مشورت نشد.

وی ادادمه داد: اساسنامه پشت درهای بسته و با مشورت نمایندگان فیفا در ایران تصویب شد و به عقیده بنده این اساسنامه نمی تواند در انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال مفید باشد.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس تهران همچنین تاکید کرد: دلیلم برای این حرف این است که اگر 7 کاندیدا برای شرکت در انتخابات امضا 10 عضو هیئت رئیسه را کسب کنند و حاضر نباشند رای خود را تحت هیچ شرایطی عوض کنند چگونه می توان 52 رای برای انتخاب یکی از این کاندیداها فرض کرد.

وی اضافه کرد: به غیر از ائتلاف کاندیداها با یکدیگر نمی توان به این هدف رسید و این تعامل چه معنی دارد جز این که یک کاندیدا وقتی کنار می رود تیمش هم کنار خواهد رفت و آن تیم که اعضای آن برای کاندیدا رای جمع کردن چه می شود.

عابدینی درادامه اظهار داشت: درمجموع باید گفت برای انتخاب شدن رئیس فدراسیون به این شکل 5 کاندیدا و تیم آنها حذف خواهد شد و کار به حکمیت می رسد که این حکمیت به اتحادیه فوتبال سپرده نخواهد شد بلکه دولت حکم خواهد داد و باز رئیس فدراسیون منتخب دولت خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر مدیران باشگاه ها استقلال رای داشته باشند و به خواهش اتحادیه توجه کنند بازهم نمی توانند به این موضوع پایبند باشند. زیرا در اساسنامه مقابل نام مدیرعامل کلمه " یا" قرارگرفته است.

مدیرعامل داماش ایرانیان درتوضیح این صحبت افزود: این " یا " آن نفر جانشین خواهد بود که به جای مدیرعامل و یا روسای هیئت ها رای خواهد داد. کسانی که همانند دوره های گذشته می آیند رای می دهند و می روند آنها آن " یا " ها هستند که من آنها را یار می خوانم و پس از رای، هیچ کس از آنها اطلاع پیدا نمی کند.

عابدینی افزود: اساسنامه ای که می گویند شش ماه برای آن زحمت کشیده شده است به عقیده من شش روز کار بر روی آن صورت نگرفته است. این اساسنامه ای است که در لجبازی و به گونه ای که بیان شود کاری کرده ایم تصویب شده است و در آخر انتخابات با آن به بن بست می خورد.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: ما هم نگران این مشکلات هستیم ولی اگر صداقتی که در اتحادیه و توسط رئیس آن مطرح می شود حاکم شود و میهن فروشی بیرون برود و احساس نوکر بودن مردم در ذهن ها بوجود آید انتخابات به بهترین شکل برگزار خواهد شد.

عابدینی درپایان گفت: باید به این جمعیت بها داد زیرا از بین آن آدمهای اصلحی خارج خواهند شد که می توانند به فوتبال کمک کنند. درغیراین صورت ما نگرانیم و هیچ کس پاسخ مشخصی برای این نگرانی ها مطرح نکرده است.