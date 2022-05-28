به گزارش خبرنگار مهر، رسانه‌ها در قرن بیست و یک هر روز عصر جدیدی را به خود می‌بینند، عصری که در آن دوربین‌های کوچک پشت قاب گوشی‌های تلفن همراه نقش مهمی را ایفا می‌کند و در بزنگاه‌های مختلف نقش رسانه را به خوبی ایفا می‌کند.

در این میان اگر کسی از اهمیت این دوربین‌های کوچک و اهمیت آن‌ها آگاه نباشد، عملاً میدان رسانه امروز را باخته است؛ موضوعی که لزوم آموزش ضبط اصولی فیلم‌ها را با دوربین‌های تلفن همراه نشان می‌دهد، دوربین‌هایی که حتی همین الان بازیگران اصلی رسانه‌های دیداری هستند.

فرهنگسرای رسانه شهرداری اصفهان در همین راستا اقدام به برگزاری جشنواره فیلم‌های موبایلی کرد، به بهانه برگزاری اختتامیه و برگزاری کارگاه «۶۰ ثانیه در نصف جهان» مسیح نکویی مقدم، داور این جشنواره در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه اصفهان در سال جاری میزبان تعداد قابل توجهی از گردشگران بوده است تلاش ما بر این بود که اصفهان با فیلم‌های موبایلی جوری دیگر دیده شود که در این راستا اولین جشنواره فیلم‌های موبایلی با ارسال بیش از ۵۰۰ اثر برگزار شد.

این مستندساز افزود: عمده مخاطبان جشنواره رنج سنی ۱۶ تا ۳۵ سال بودند که دید جالبی به اصفهان داشتند و دیدگاه خلاقانه‌ای به اصفهان داشتند و بعضی آثار با وجود امکانات کم ایده پردازی خوب و نگاه جدیدی داشتند که باعث شد توجه ما به این آثار جلب شود و در نهایت سه اثر به عنوان آثار برتر و سه اثر به عنوان آثار شایسته تقدیر معرفی شدند.

وی ادامه داد: موضوع مهم در چنین جشنواره‌هایی ایده‌های جدید است که می‌تواند فضا و بستر خوبی برای کسب استعدادهای جدید باشد، زیرا با توجه به محدودیت‌های این حوزه از جمله کمبود آموزشگاه‌ها و قرار نگرفتن در سبد فرهنگی خانواده‌ها چنین جشنواره‌هایی در پیدا کردن استعدادها تأثیر مهم و مثبتی دارند.

نکویی اضافه کرد: جشنواره فیلم‌های موبایلی بستری برای محک زدن افراد بود، جایی که ایده‌ها می‌توانند مسیر خود را پیدا کنند، در بین آثار، اثری از یک نوجوان بود که از لحاظ کیفی سه چهار پله از حد معمول بالاتر بود و او نفر اول نیز شد و مطئمنا چنین فردی می‌تواند در سال‌های آینده استعداد خود را بیش از پیش بروز دهد.

حال مسافران در اصفهان خوب است

همچنین رضا امینی دیگر داور این چشنواره در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش ما در برگزاری جشنواره «۶۰ ثانیه در نصف جهان» درگیر کردن عموم مردم با فیلم سازی بوده است، اینکه به جای فیلم سازان و فیلم برداران حرفه‌ای عموم مردم و مسافران درگیر جشنواره باشند و به اصطلاح این جشنواره را «مردمی» برگزار کردیم و استقبال خوبی نیز از آن شد.

وی افزود: در بین شرکت کنندگان مسافرانی بودند که برای اولین بار به اصفهان سفر می‌کردند و نگاه اصفهان از دید چنین افرادی جذاب به نظر می‌رسد، این ذوق مسافران و شهروندان برای ارسال اثر بسیار ارزشمند بود و برگزاری برنامه‌های فرهنگی متعدد در سطح شهر باعث با تنوع خوبی در آثار روبه‌رو باشیم.

داور جشنواره ۶۰ ثانیه در نصف جهان ادامه داد: بسیاری از این آثار نشان می‌داد حال مسافران خیلی بهتر از دو سال پاندمی کرونا است و این حال خوب مسافران در اصفهان برای ما از آمار کمی و کیفی جشنواره بسیار ارزشمندتر است، به همین دلیل خواستیم عموم مردم شرکت کنند تا این حال خوب را از دید عموم مردم و مسافران بگیریم.

وی تاکید کرد: موارد فنی برای ما اهمیت کمتری از حس و حال فیلم داشت، معیار اصلی سنجش ما ملموس بودن و حال خوب فیلم برا عموم مردم بود زیرا کار شهروند عادی فیلمبرداری نیست و کاملاً دلی فیلم گرفته است و از همین روی، داشتن حس مثبت برای مخاطب اولویت اصلی ما بوده است.