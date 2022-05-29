حمید انعامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این جلسه با حضور کلیه اعضا به صورت حضوری برگزار شد و تصمیم گیری تصمیم‌گیری‌هایی در شورای مسکن به ویژه در مورد توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن ملی گرفته شد.

وی افزود: با توجه به اینکه ساخت مسکن نهضت ملی بر اساس آورده مردمی و از طریق آورده نقدی و تسهیلات انجام می‌شود لذا باید این پروژه در یک زمان‌بندی مناسب اجرا شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تصریح کرد: تاکید استاندار و بنیاد مسکن و دیگر کارگزاران بود که این پروژه‌ها در اسرع وقت انجام شود و در واقع وقفه زمانی نداشته باشیم و از دستگاه‌های خدمات‌رسان اداره آب، برق، گاز، مخابرات نیز خواسته شد حداکثر همکاری را داشته باشند.

انعامی گفت: مقرر شد شهرداری‌ها برای صدور پروانه و تخفیف عوارض مسکن ملی را در دستور کار قرار دهند و صدور جواز ساخت پروژه‌های مسکن ملی با سرعت بیشتری انجام شود.

وی تصریح کرد: در خصوص پیشرفت فیزیکی پروژه بزرگ مسکن ملی اراک هم توضیحاتی داده شد، لوازم کار بررسی شد و تصمیم در خصوص اجرا، نظارت طراحی و پروژه‌ها نیز انجام شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی افزود: در این جلسه تاکید برای صرفه‌جویی و مدیریت مالی ضمن رعایت تمام نکات فنی و مهندسی در ساخت این مسکن‌ها بود.