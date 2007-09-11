درمانگاه حضرت فاطمه شیراز به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل بنیاد سوانح سوختگی امیرالمومنین پیش از ظهر امروز در حاشیه افتتاح درمانگاه مذکور افزود: زیربنای این درمانگاه حدود 570 متر مربع بوده و عملیات اجرایی آن حدود یک سال به طول انجامیده است.

محمد مهدی بنیادیان خاطرنشان کرد: زمین و هزینه احداث این پروژه توسط نزاکت امتیاز بانوی خیر، تامین شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملیات اجرایی بیمارستان سوختگی امیرالمومنین در شهرک صدار شیراز گفت: این پروژه نیز تاکنون 10درصد پیشرفت فیزیکی داشته که امیدواریم عملیات اجرایی آن حدود سه سال آینده به پایان برسد.

بنیادیان عنوان کرد: هزینه احداث این بیمارستان حدود 20میلیارد تومان بوده که در حال حاضر کمتر از پنج درصد اعتبارات مورد نیاز را در اختیار داریم.

وی یادآور شد: در این پروژه خیرین سلامت و دانشگاه علوم پزشکی نیز تا کنون از نظر مادی حمایتی هایی را انجام داده اند که امیدواریم تا پایان پروژه اعتبارات لازم جذب شود.

مدیرعامل بنیاد سوانح سوختگی امیرالمومنین با بیان اینکه این بیمارستان یکی از ضروریات جنوب کشور محسوب می شود، تصریح کرد: در راستای احداث این پروژه از خیرین و نیکوکاران سلامت نیز تقاضا داریم که نسبت به تامین بخشی از اعتبارات، ما را یاری دهند.