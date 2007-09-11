آمریکا در جنگ علیه تروریسم شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به قلم " فیلیپ گوردون" کارشناس موسسه بروکینگز ، راهبرد جدیدی را برای سیاست خارجی آمریکا پیشنهاد می کند که به فراتر از عراق نگاه می کند و مسیری را که آمریکا به آن درباره جنگ علیه تروریسم فکر می کند ، تغییر می دهد.

در بخشی از این کتاب آمده است: آیا پس از گذشت شش سال از جنگ علیه تروریسم، وضعیت آمریکا و همپیمانان آن نسبت به زمان پیش از آن بهتر شده یا نه؟ متاسفانه اینگونه نبوده و دلیل آن هم این بوده که آمریکا در جنگ اشتباهی مبارزه کرده و درآن شکست خورده است.

گوردون دراین کتاب راه جدیدی را برای فکر کردن درباره جنگ علیه تروریسم و یک راهبرد جدید را برای پیروزی در آن ارائه می دهد. وی بین جهان امروز و جهان در دوره جنگ سرد مقایسه ای را انجام و نشان می دهد که چطور دفاع، توسعه ، دیپلماسی و تصمیم برای حفظ ارزشهای آمریکا می تواند بار دیگر درکنار اراده نظامی قرار گیرد تا ایدئولوژی خشن و توطئه آمیز شکست بخورد.

وی با توجه به تحقیقات اخیر و با استفاده از تجربیات خود در کاخ سفید و سفرهایی که به بیش از 40 کشور داشته دیدگاههای جدی را درباره ماهیت چالش تروریسم ارائه و پیشنهادهای متمرکز و واقعی را برای مقابله با آن مطرح می کند.

این کارشناس بروکینگز همچنین این پرسش را مطرح می کند که پیروزی به چه شکلی است، موضوعی که در بحثهای امروزی فراموش شده است. وی دیدگاه مثبتی را درباره جهان پس از جنگ با تروریسم پیشنهاد می دهد که به تروریسم زمانی پایان می دهد که ایدئولوژی آنها فروپاشیده شود نه زمانی که تروریستها کشته و یا دستگیر شوند؛ وقتی که تروریستها در جوامع خود منزوی شوند و وقتی که آمریکایی ها و متحدانش بار دیگر حساس امنیت کنند.

دیدگاه وی برای رسیدن به این اهداف دست یافتنی و واقعی است ، اما تنها در صورتی که آمریکا مسیر خود را پیش از آنکه خیلی دیر شود، تغییر دهد . دولتمردان آمریکایی باید از فرصت برای ایجاد یک مسیر جدید در جهت تامین امنیت برای خودشان ، غرب و جهان استفاده کنند.