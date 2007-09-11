آغاز دوره داوری ملی فوتبال در قم

دوره ارتقای داوری فوتبال از درجه یک به ملی از روز گذشته با حضور محمد رضا احمدی، مدرس بین‌المللی فدارسیون فوتبال با شرکت 20 داور فوتبال از استان‌های قم، فارس، لرستان و قزوین در سالن بعثت فرهنگ‌سرای جوان قم آغاز شد.



رئیس کمیته داوران هیئت فوتبال استان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم تشریح برنامه‌ها و اهداف اجرای این دوره گفت: داوران شرکت کننده در این دوره زیر نظر محمد رضا احمدی مدرس بین‌المللی فدراسیون و مشاور سابق فدراسیون فوتبال کانادا از طریق برنامه‌های تئوری، عملی، نمایش فیلم و اسلاید و نیز تست‌های داوری با جدیدترین علوم داوری فوتبال در دنیا آشنا می‌شوند.



منصور صفایی افزود: در پایان این دوره با حضور استاد شیرازی یکی دیگر از مدرسان مطرح فدراسیون فوتبال از داوران آزمون کتبی به دو زبان فارسی و انگلیسی به عمل می‌آید که هر یک از داوران در صورت موفقیت در این آزمون موفق به دریافت مدرک ملی داوری فوتبال کشور می‌شوند.



وی در ادامه با اشاره به فعالیت بیش از 60 داور در سطوح مختلف سنی در هیئت فوتبال قم گفت: هم اکنون سه نفر از داوران قمی‌در لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور مشغول قضاوت هستند و 8 داور نیز در رده‌های سنی و سطوح مختلف لیگ فوتبال کشور سوت می‌زنند.



رئیس کمیته داوران هیأت فوتبال قم در پایان با نگاهی خوش‌بینانه به آینده داوران جوان فوتبال قم تاکید کرد: در آینده‌ای نزدیک نام چند نفر از این داوران در لیست بین‌المللی فدراسیون فوتبال به ثبت می‌رسد.

