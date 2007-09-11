قطار باربری چادرملو - اردکان در بین راه منفجر شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این قطار به علت نداشتن ترمز و نبود خط فرار در مسیر ایستگاه معدن چادرملو به بیرون پرتاب و منفجر شد.

بر اساس این گزارش، شدت انفجار به حدی بوده که مسئول قطار و لوکوموتیو ران در آتش سوختند و لوکوموتیو فرانسوی به طور کلی از بین رفت.

این قطار باربری دیشب با بار خاک آهن از معدن چادرملو به سمت اردکان در حرکت بود که در ایستگاه ساغند از ریل خارج شد و 25 واگن آن آتش گرفت.

ایستگاه ساغند واقع در محور اردکان به معدن چادرملو بازگشایی و جهت قبول و اعزام قطارها از ایستگاه های طرفین نی باد و چادرملو مهیا شده بود.