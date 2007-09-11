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۲۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۱۵

قطار باربری چادرملو - اردکان در بین راه منفجر شد

یزد - خبرگزاری مهر: امروز صبح قطار باربری چادرملو - اردکان با بیش از 30 واگن در محدوده معدن چادر ملو به علت نداشتن ترمز از خط خارج و منفجر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این قطار به علت نداشتن ترمز و نبود خط فرار در مسیر ایستگاه معدن چادرملو به بیرون پرتاب و منفجر شد.

بر اساس این گزارش، شدت انفجار به حدی بوده که مسئول قطار و لوکوموتیو ران در آتش سوختند و لوکوموتیو فرانسوی به طور کلی از بین رفت.

این قطار باربری دیشب با بار خاک آهن از معدن چادرملو به سمت اردکان در حرکت بود که در ایستگاه ساغند از ریل خارج شد و 25 واگن آن آتش گرفت.

ایستگاه ساغند واقع در محور اردکان به معدن چادرملو بازگشایی و جهت قبول و اعزام قطارها از ایستگاه های طرفین نی باد و چادرملو مهیا شده بود.

کد مطلب 550182

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