دکتر مسعود مسلمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: متاسفانه از طرح بیمه روستاییان به عنوان پزشک خانواده یاد می شود، در صورتی که این طرحها جدا از یکدیگر هستند.

وی با اشاره به اینکه طرح بیمه روستاییان در دل پزشک خانواده دیده شده است، اظهار داشت: طرح ارجاع نیز، سیستم بعدی است که در پزشک خانواده دیده شده که با اجرای آن، در روند طرح پزشک خانواده نیز موفق تر خواهیم بود.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با اذعان به اینکه واگذاری مدیریت بیمارستانهای دولتی نیز در راستای موفق تر عمل کردن طرح پزشک خانواده دیده شده است، گفت: همه نمایندگان مجلس نسبت به این طرح توجیه نیستند اما باید بدانیم که اجرای آن، به نفع مردم و پزشک خانواده است.

مسلمی فرد با انتقاد از نحوه اجرای طرح پزشک خانواده، افزود: برای موفق شدن در عرصه سلامت، هیچ راهی جز اینکه به سمت اجرای طرح پزشک خانواده برویم، نداریم.

وی ادامه داد: تنگ نظری برخی مانع از اجرای صحیح طرح پزشک خانواده شده است، در حالی که این راهی است که سالها قبل کشورهای توسعه یافته آن را طی کرده و موفق بوده اند.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران، به کارگیری پزشکان عمومی فاقد شغل را از اولویت های اصلی در طرح پزشک خانواده دانست که هنوز به درستی اجرا نمی شود.