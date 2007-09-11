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۲۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۲۶

آموزش خانواده روشی برای تقویت هنجارهای اجتماعی است

یزد - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول انجمن اولیاء و مربیان آموزش وپرورش استان یزد گفت: در حقیقت آموزش خانواده روشی برای تقویت هنجارهای اجتماعی است که در آن والدین نحوه برخورد صحیح با مشکلات فرزندان خود را می آموزند.

غلامرضا زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد، ضمن تاکید بر لزوم تشکیل دوره های آموزش خانواده در مدارس، گفت: با توجه به اینکه هدف از تشکیل انجمن های اولیاء و مربیان استفاده از همفکری و مشارکت والدین دانش آموزان در امور آموزشی و پرورشی مدارس است و اولیا به عنوان یکی از ارکان اساسی در اداره آموزشگاه ها، دارای رای و نظر هستند.

وی عنوان کرد: باید زمینه آشنایی آنها را با اصول تربیتی ایجاد کرد تا در قالب کمیته های غیررسمی و همگام با مسئولین مدارس عهده دار وظایف پرورشی دانش آموزان شوند.

زارع در ادامه انجمن اولیاء ومربیان را مردمی ترین تشکل آموزش وپرورش خواند و افزود: نبود اعتبارات دولتی در زمینه آموزش خانواده ها باعث شده است که تنها 35 درصد از آموزشگاه های استان قادر به برگزاری این دوره ها باشند که گسترش اجرایی آن مستلزم عنایت و توجه ویژه مسئولین به این امراست.

زارع در پایان از اجرای طرح آموزش مکاتبه ای خانواده ها خبر داد و افزود: به منظور پیشگیری از بروز ناهنجاری ها رفتاری و نیز ارتقاء سطح آگاهی والدین، امسال طرح آموزش مکاتبه ای و غیرحضوری اولیاء در مناطق مختلف استان نیز اجرا خواهد شد.

کد مطلب 550207

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