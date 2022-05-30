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۹ خرداد ۱۴۰۱، ۷:۳۷

فرمانده انتظامی استان مرکزی اعلام کرد؛

کشف بیش از ۴۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در اراک

کشف بیش از ۴۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در اراک

اراک - فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف ۳۰ دستگاه تلویزیون و تعداد قابل ملاحظه‌ای لوازم آشپزخانه و سایر اقلام قاچاق به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد ریال در شهرستان اراک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی اظهار کرد: در راستای برنامه‌های قرارگاه تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی با اشراف اطلاعاتی لازم و طی هماهنگی با مقام قضائی موفق شدند ۲ دستگاه کامیون را در اراک توقیف کنند.

وی افزود: در بازرسی از خودروها تعداد ۳۰ دستگاه تلویزیون، تعداد ۲۹ دستگاه لوازم برقی آشپز خانه، ۳ هزار عدد لوازم جانبی موبایل، ۸۸۸ جفت کتانی ،۲۶۷ طاقه پارچه، ۴ هزار عدد حشره کش، ۷۲۳ عدد چمدان قاچاق کشف شد و ۲ نفر در این رابطه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان افزود: ارزش کالاهای مکشوفه برابر ارزیابی صورت گرفته بیش از ۴۰ میلیارد ریال می‌باشد که در این راستا پرونده قضائی تشکیل و متهمین برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اراک تحویل داده شدند.

کد مطلب 5502133

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