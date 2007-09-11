تیم ملی والیبال بانوان ایران مغلوب اندونزی شد

به گزارش خبرنگارمهر، دراین مسابقه که امروز در تایلند محل برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا انجام شد بانوان کشورمان با نتایج 25 بر8، 25 بر14 و 26 بر24 شکست را پذیرفتند تا فردا برای پذیرفتن یکی ازمقام های نهم تا سیزدهم مقابل سریلانکا به میدان بروند.

تیم ملی بانوان ایران تمام بازی های خود دراین رقابتها را با شکست 3 برصفر پشت سرگذاشت و تنها در یکی از دیدارهای مرحله مقدماتی مقابل نیوزیلند توانست دریک گیم برترمیدان باشد.

البته بانوان کشورمان قراربود پیش از بازی امروزخود، مقابل تاجیکستان صف آرایی کنند که به دلیل انصراف تیم حریف برنده معرفی شدند.

دختران والیبالیست ایران پس از بازی فردا که ساعت 30/10 انجام می شود روز جمعه به کشورمان باز می گردند.