  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ خرداد ۱۴۰۱، ۲۰:۵۰

هفته بیست و نهم لیگ برتر؛

پیروزی گل گهر برابر هوادار و شکست سپاهان در پایان نیمه اول

پیروزی گل گهر برابر هوادار و شکست سپاهان در پایان نیمه اول

در نیمه اول دو دیدار همزمان هفته بیست و نهم گل گهر برابر هوادار به پیروزی رسید و سپاهان برابر فولاد تن به شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای هفته بیست و نهم لیگ برتر از ساعت ۲۰ امروز یکشنبه دو دیدار به صورت همزمان برگزار شد که در پایان نیمه اول گل گهر موفق شد میزبان خود هوادار تهران را با دو گل شکست دهد. رضا شکاری در دقایق ۷ و ۴۴ برای گل گهر گل زد.

در یکی از دیدارهای حساس این هفته که می تواند در تعیین تیم رده دوم جدول رده بندی تاثیرگذار باشد تیم سپاهان در اهواز مهمان فولاد است که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر شاگردان جواد نکونام به پایان رسید. آیاندا پاتوسی در دقیقه ۴۰ برای فولاد گل زد.

کد مطلب 5502323

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها