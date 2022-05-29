پیروزی گل گهر برابر هوادار و شکست سپاهان در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای هفته بیست و نهم لیگ برتر از ساعت ۲۰ امروز یکشنبه دو دیدار به صورت همزمان برگزار شد که در پایان نیمه اول گل گهر موفق شد میزبان خود هوادار تهران را با دو گل شکست دهد. رضا شکاری در دقایق ۷ و ۴۴ برای گل گهر گل زد.

در یکی از دیدارهای حساس این هفته که می تواند در تعیین تیم رده دوم جدول رده بندی تاثیرگذار باشد تیم سپاهان در اهواز مهمان فولاد است که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر شاگردان جواد نکونام به پایان رسید. آیاندا پاتوسی در دقیقه ۴۰ برای فولاد گل زد.