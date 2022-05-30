به گزارش خبرنگار مهر، احمد محرمزاده صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح دیدارش با معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: متأسفانه ساختمان فعلی اداره ثبت اسناد و املاک اهر قدیمی و در جریان زلزله سال ۹۱ اهر دچار آسیبدیدگی شده بود و از طرفی جوابگوی نیازهای مردم نیست.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی گفت: در این راستا طبق پیگیریهای انجام شده از ادارهکل راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد آذربایجانشرقی، قطعه زمینی برای احداث ساختمان جدید اداره ثبت اسناد اهر تأمین شده است.
وی بابیان اینکه برای احداث ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک اهر اعتبار ۲۴ میلیارد تومانی برآورد شده است، اظهار کرد: در دیدار با معاون قوه قضائیه مقرر شد تا همزمان با هفتهی قوه قضائیه؛ احداث ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک اهر کلنگزنی شود و رئیس سازمان ثبت اسناد کشور با سفر به شهرستان اهر ساختمان جدید را کلنگزنی میکند از اینرو دستور تأمین اعتبار از محل درآمدهای سازمان ثبت اسناد را نیز دادهاند.
محرمزاده همچنین از سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شهرستان هریس همزمان با هفتهی قوه قضائیه خبر داد و خاطرنشان کرد: ساختمان اداره ثبت اسناد هریس نیز در جریان زلزله سال ۹۱ آسیبدیده بود در سفر رئیس سازمان ثبت اسناد کشور به هریس ساختمان اداره ثبت اسناد این شهرستان را مورد ارزیابی و برای بازسازی آن دستور لازم را صادر کند.
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