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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۰:۲۶

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

توقیف خودرو خارجی قاچاق به ارزش ۷۰ میلیارد ریال در دورود

توقیف خودرو خارجی قاچاق به ارزش ۷۰ میلیارد ریال در دورود

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی لرستان از توقیف ۳ دستگاه سانتافه، توسان و النترا قاچاق به ارزش ۷۰ میلیارد ریال در شهرستان دورود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا مأموران پلیس راهور دورود به ۳ دستگاه خودروی سانتافه، توسان و النترا مشکوک و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد این خودروها قاچاق و فاقد مجوز و مدارک تردد هستند و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ انتقال شدند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به دستگیری ۳ نفر در این رابطه، گفت: کارشناسان ارزش خودروهای توقیف شده را ۷۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سردار الهی با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5502811

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    نظرات

    • محمد DE ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
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