توقیف خودرو خارجی قاچاق به ارزش ۷۰ میلیارد ریال در دورود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا مأموران پلیس راهور دورود به ۳ دستگاه خودروی سانتافه، توسان و النترا مشکوک و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد این خودروها قاچاق و فاقد مجوز و مدارک تردد هستند و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ انتقال شدند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به دستگیری ۳ نفر در این رابطه، گفت: کارشناسان ارزش خودروهای توقیف شده را ۷۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سردار الهی با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.