پرونده وزارت بازرگانی در دولت نهم

به گزارش خبرگزاری مهر، هدفمند نمودن پرداخت یارانه‌های کالاهای اساسی یکی از اهداف مهم بخش بازرگانی داخلی می باشد که نشان می دهد افزایش سهم یارانه کالاها و خدمات در بودجه‌ عمومی دولت از 6/8 درصد در سال 1383 به 4/9 درصد در سال 1384 و 98/9 درصد در سال 1385رسیده است.

همچنین پوشش یارنه ای 15 میلیون نفر جمعیت در هشت استان محروم کشور با اعلام کالابرگ جداگانه علاوه بر کالا برگ سراسری در سال 1384 و9 میلیون نفر در سال 1385 با تخصیص سهمیه‌های ویژه اقشار آسیب پذیر ،‌تخصیص سهمیه به اقشار کم در آمد و تخصیص سهیمه ویژه به مناطق کمتر توسعه یافته صورت پذیرفته است . در سال 1386 نیز تخصیص سهمیه به اقشار کم در آمد به 12 میلیون نفر تغییر و افزایش خواهدیافت .

سهمیه توزیع شیر رایگان مدارس از 112 هزار تن در سال 1383 با رشدی معادل 34 درصد به 150 هزار تن در سال 1384 و165 هزار تن درسال 1385 رسیده است .

بنا براین گزارش تنظیم بازار میوه در ایام نوروز سال 1385 برای نخستین بار و نوروز سال 1386 با پرداخت اعتباری معادل سیصد میلیارد ریال صورت پذیرفته است .

همچنین در جهت تنظیم بازار داخلی واردات کالاهای اساسی برنج و روغن خام در سال 1384 نسبت به سال 1383 به ترتیب به میزان 33 و 2/3 درصد کاهش یافته اما واردات شکر در سال 1384 نسبت به سال قبل با افزایش 290 درصدی صورت پذیرفته است .

در سال 1385 نیز میزان واردات اقلام مذکور به ترتیب 7/11 ، 103 و 54 درصد افزایش داشته است . این ارقام در 6 ماه سال 1386 نسبت به مدت مشابه در سال 1385برای برنج 5/13درصد افزایش و برای روغن خام و شکر به ترتیب 68 و 64 درصد کاهش داشته است.

در بخش بازرگانی داخلی جهت خارج کردن چرخه خرید و تولید گندم از انحصار دولتی و فعال کردن بخش خصوصی از ابتدای سال 1386 خرید بخشی از گندم طی تفاهم نامه با بانک ملت و بانک کشاورزی به بخش خصوصی محول گردیده است .

همچنین فعال کردن بخش خصوصی در سرمایه گذاری احداث سیلو با جدیت دنبال می شود به گونه‌ای که از 5 میلیون تن کسری ظرفیت سیلو ، 5/726 هزار تن به بهره برداری رسیده و 1715 تن در حال احداث می باشد که با توجه به مجوز های صادره این ظرفیت در آینده افزایش خواهد داشت .

همچنین در بخش بازرگانی خارجی ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی در سال 1384 معادل 1/11 میلیارد دلار می‌باشد . بدین ترتیب صادرات غیر نفتی نسبت به سال قبل یعنی 6/7 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در سال 1383 ، 46 درصد رشد یافته و 30 درصد بیش از هدف برنامه عملکرد داشته است .

همچنین ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی در سال 1385 معادل 3/16 میلیارد دلار بوده است که نشان می دهد نسبت به سال قبل 2/47 درصد رشد داشته و 73 درصد فراتر از هدف برنامه تحقیق یافته است . این در حالی است که عملکرد صادرات غیر نفتی در مقایسه با اهداف برنامه در برنامه اول توسعه 66 درصد ، در برنامه دوم 60 درصد و در برنامه سوم 92 درصد بوده است .

ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی در چهار ماهه اول سال 1386 معادل 5/4 میلیارد دلار می باشد که در مقایسه با مدت مشابه قبل 7/2 درصد افزایش یافته است.

مبلغ 807 میلیارد و 500 میلیون ریال جایزه در سال 1384 و معادل 145 میلیارد و 950 میلیون ریال نیز در سال 1385 به صادر کنندگان پرداخت گردیده است که بیانگر عزم جدی دولت در حمایت از صادرات کالاهای غیر نفتی می باشد .

همچنین حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های استانی توسعه صادرات به ارزش 45.145 میلیون ریال و حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های استانی موضوع مصوبات استانی هیات وزیران به ارزش 150 میلیون و 50 هزار ریال صورت پذیرفته است .