  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۵۴

اروپا انگلیس را با "مایل"و "پوند" تنها گذاشت !

اروپا انگلیس را با "مایل"و "پوند" تنها گذاشت !

اتحادیه اروپا از دولت انگلیس خواست تا این کشور به صلاح خود در استفاده یا عدم استفاده از واحدهای متریک سلطنتی خود عمل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه اروپا به زودی این نکته را تایید می کند که استفاده از یکی از غیرمعمول ترین واحدهای متریک جهان یعنی واحد متریک انگلیس را کنار می گذارد.

درخواست اروپا در حالی از انگلیس مطرح شده است که در عین حال پیشنهاد شده که این کشور می تواند استفاده از واحدهایی همچون "پوند"،"مایل" و پیمانه های وزنی را با عنوان واحدهای اندازه گیری نامحدود ادامه دهد.

بر اساس گزارش بی.بی.سی، با این حال کمیسیون اروپا در آینده نزدیک اعلام خواهد کرد که تمامی تصمیمات درباره استفاده یا عدم استفاده از واحدهای متریک در انگلیس را به خود این کشور محول می کند.

برخی صاحبنظران این تصمیم را موفقیتی بزرگ برای انگلیس در حفظ واحدهای متریک خود عنوان کرده اند. این درحالی است که پیش از این اعلام شده بود انگلیس طی فرصتی سه ساله استفاده از واحدهای متریک خود را کنار خواهد گذاشت.

کد مطلب 550291

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها