اروپا انگلیس را با "مایل"و "پوند" تنها گذاشت !

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه اروپا به زودی این نکته را تایید می کند که استفاده از یکی از غیرمعمول ترین واحدهای متریک جهان یعنی واحد متریک انگلیس را کنار می گذارد.

درخواست اروپا در حالی از انگلیس مطرح شده است که در عین حال پیشنهاد شده که این کشور می تواند استفاده از واحدهایی همچون "پوند"،"مایل" و پیمانه های وزنی را با عنوان واحدهای اندازه گیری نامحدود ادامه دهد.

بر اساس گزارش بی.بی.سی، با این حال کمیسیون اروپا در آینده نزدیک اعلام خواهد کرد که تمامی تصمیمات درباره استفاده یا عدم استفاده از واحدهای متریک در انگلیس را به خود این کشور محول می کند.

برخی صاحبنظران این تصمیم را موفقیتی بزرگ برای انگلیس در حفظ واحدهای متریک خود عنوان کرده اند. این درحالی است که پیش از این اعلام شده بود انگلیس طی فرصتی سه ساله استفاده از واحدهای متریک خود را کنار خواهد گذاشت.