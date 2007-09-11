پیشنهاد حذف 3 صفر پول ملی به روایت مظاهری

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب مظاهری در حاشیه همایش تامین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی در جمع خبرنگاران گفت: ایده حذف سه صفر از واحد پول ملی کشور تنها در حد یک پیشنهاد است و انجام این کار بدون مطالعه می تواند هزینه ها و خسارات زیادی را به همراه داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی انجام این کار را نیازمند مطالعات جامع و دقیق دانست و فراهم کردن مقدمات و توجیه افکار عمومی را در این زمینه ضروری دانست.

مظاهری با بیان اینکه این اقدام ابزاری است که با رعایت پیش شرط ها و مقدمات اولیه باید صورت گیرد، گفت: رئیس جمهوری تاکید دارند که باید کار دقیقی بر روی این موضوع صورت گیرد، این درحالی است که در مجمع عمومی بانک مرکزی نیز این موضوع توسط آقای مصباحی مقدم مورد یادآوری قرار گرفت و قطعا به عنوان یک پیشنهاد مورد بررسی واقع خواهد شد.

وی همچنین در خصوص انتقاد برخی اقتصاددانان در خصوص این طرح گفت: محاسن این کار باید سنجیده شده و تدابیر لازم برای جبران هزینه های آن به کار بسته شود.

مظاهری گفت: ارزش پول هر کشور یک روی سکه کاهش تورم است که قطعا تدابیری که به کاهش تورم منجر می شود می تواند ارزش پول ملی کشوررا ارتقا دهد، این درحالی است که کاهش و کنترل تورم یکی از ابزارهای مهم برای کاهش سود بانکی است که طرح هایی نیز در این زمینه مطرح است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: پایه و اساس کاهش تورم در هر کشوری برابری و تناسب میان میزان نقدینگی و رشد اقتصادی است که تورم همواره طبق مطالعات ناشی از افزایش نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی بوده است، این در حالی است که اگر رشد اقتصادی بیشتر از رشد نقدینگی باشد به کندی فعالیت اقتصادی و کمبود پول منجر خواهد شد.

به گفته وی تمامی همت دولت، بانک مرکزی و مجلس کنترل تورم است که البته در این راستا همه آحاد ملت نیز با کاهش سود تسهیلات بانکی موافق هستند که قطعا اگر نرخ سود تسهیلات بانکی کمتر شود، بهتر است با مراحل قانونی آن طی شود.