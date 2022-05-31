نمایش «اسب های بی نعل» در یاسوج به روی صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان گفت: نمایش «اسب‌های بی نعل» که به داستان پردازی بر اساس شاهنامه می‌پردازد از چهار خرداد ۱۴۰۱ در پلاتو حسین پناهی یاسوج در حال اجراست و علاقمندان می‌توانند برای تهیه بلیط درب ورودی سالن اقدام نمایند.

اکبر آئین ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران. افزود: نمایش «اسب های بی نعل» که داستانی با محوریت شاهنامه خوانی را روایت می‌کند توسط واحد نمایش حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد تولید شد و روی صحنه رفت.

آئین با اشاره به عوامل این نمایش تصریح کرد: فردین یزدانی اصل، سهیلا الهی، فاطمه نره ای، ملک حسین گندمکار، نسرین آقایی، مژگان علی پور، آسیه عوض پور، زبیده محمدیان، طیبه عباسی، مرتضی صالحی، علی رضا خلعتبری، روح الله بزم، سید مجتبی موسوی، زیور خرمی فر و داریوش دولتی در این نمایش ایفای نقش کردند.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری با بیان سایرعوامل نمایش “اسب های بی نعل” بیان داشت: دستیار کارگردان فردین یزدانی اصل، مشاور کارگردان معصومه تامرادی و فاطمه ایمنی، طراح لباس و آکسسوار صحنه سید کمال الدین موسوی، منشی صحنه یکتا نصیری، مدیر صحنه سید ابراهیم موسوی، عکاس شیرزاد رنود، نوازنده‌ی کرنا خسرو بزم، نوازنده‌ی نقاره مصطفی ظفریان و همخوان فاطمه ایمنی، طراح صحنه حامد موسوی، سرپرست گروه نوازندگان و آهنگ ساز فردین یزدانی اصل، ساخت دکور رضا رنود، طراح نور مصطفی نوری، طراح پوستر و بروشور جمال الدین موسوی هستند.