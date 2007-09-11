تشدید تنش ها میان رئیس جمهور و دادگاه عالی پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین درشماره امروز خود درتحلیلی به اقدام روزگذشته دولت پاکستان درجلوگیری از ورود نخست وزیر سابق این کشور به اسلام آباد و بازگرداندن او به عربستان پرداخت و نوشت : پس از گذشت هشت سال از دوره ریاست جمهوری ژنرال "پرویزمشرف" به نظر می رسد که مشرف در پایان راه است، زیرا وضعیت او درهشت سال گذشته تا این حد آسیب پذیر نبوده است.

گاردین در ادامه نوشت : محبوبیت مشرف در میان مردم پاکستان به شدت کاهش یافته، دوستان او از اطرافش پراکنده شده اند و آتش اعتراض های سیاسی که از شش ماه قبل به آهستگی در حال شعله کشیدن بود؛ هم اکنون به زانوهای مشرف رسیده است.

این روزنامه انگلیسی افزود : اگر وضعیت پاکستان را به بازی شطرنج تشبیه کنیم باید گفت مشرف در پایان این بازی و یا حتی در آستانه "کیش و مات" شدن است.

برهمین اساس، اقدام مشرف دربازگرداندن نواز شریف به عربستان، در اولین قدم بار دیگر تنش های موجود میان رئیس جمهور و دادگاه عالی پاکستان را تشدید می کند، زیرا دادگاه عالی پاکستان درست یک ماه قبل رای به بازگشت نخست وزیر سابق این کشور به زادگاهش داده بود.

تنش میان دادگاه عالی پاکستان و مشرف، با اقدام رئیس جمهور در برکنار کردن قاضی "افتخار محمد چودری" رئیس این دادگاه آغاز شد و طرفداران چودری به مدت چندین ماه با نیروهای امنیتی پاکستان درگیر بودند، شدت این اعتراض ها به جایی رسید که پرویزمشرف ناگزیر از حرف خود بازگشت و قاضی چودری را مجددا به ریاست دادگاه عالی پاکستان بازگرداند تا از این طریق هم ناآرامی های پاکستان را کاهش دهد و هم بتواند تعداد مخالفان خود را به کمترین میزان ممکن برساند.

گاردین در ادامه می نویسد : زمان با سرعت زیادی برای مشرف در حال سپری شدن است، اومی خواهد در زمان حیات پارلمان فعلی پاکستان و پیش از انتخابات پارلمانی که در سال جاری میلادی برگزار می شود؛ مجددا به سمت ریاست جمهوری این کشور انتخاب شود و این در حالی است که موقعیت او در داخل کشور چندان رضایت بخش نیست.

به نوشته این روزنامه، هر چند متحدان خارجی مشرف ( آمریکا و انگلیس ) از انتخاب مجدد او به سمت ریاست جمهوری حمایت می کنند، اما حمایت واشنگتن و لندن نمی تواند به تنهایی موجب موفقیت مشرف شود.

در این میان تنها راهی که در حال حاضر برای مشرف باقی مانده، همکاری با "بی نظیر بوتو" نخست وزیر اسبق پاکستان و تقسیم قدرت با او است و این در حالی است که بوتو نیز خواسته هایی را برای خود دارد و به آسانی حاضر به همکاری با مشرف نیست.

گاردین در پایان می نویسد : احزاب مختلف پاکستان در جنب و جوش آرامی هستند و به احتمال زیاد در صورت شکست مذاکرات بوتو و مشرف، این جنب و جوش ها شکل جدی تری به خود گرفته و بار دیگر پاکستان صحنه تظاهرات و اعتراض مخالفین دولت خواهد شد.