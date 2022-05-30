به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ولی پوری بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی استان البرز که در استانداری البرز برگزار شد، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب شعار سال را تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی نامگذاری کرده اند و از این رو مسئولان در مسیر تقویت این شعار گام بردارند.

وی ادامه داد: امام صادق (ع) می‌فرمایند مردم از دولت‌ها طالب امنیت، عدالت و رفاه هستند، براین اساس وظیفه حاکمیت این است که امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی برای مردم ایجاد کند و خدا را شاکریم که جمهوری اسلامی ایران در مرحله اول عملکرد خوبی داشته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز بیان کرد: در جامعه هرکسی اظهار نظر می‌کند و این آزادی بیان محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: امروز مشکلاتی که جامعه در مباحث اقتصادی دارد را باید به نحو مطلوبی به مردم اطلاع رسانی، تبیین و تشریح کنیم.

ولی پوری با بیان اینکه براین اساس شورای اطلاع رسانی استان البرز و تمام واحدهای خبری مجازی و مکتوب آسیب‌ها را شناسایی و به مدیر مربوطه انتقال دهیم، گفت: ضمن اینکه مدیر را مجبور به پاسخگویی کنیم که در خصوص حیطه وظایف شأن چه اقداماتی انجام داده اند.

وی خاطرنشان کرد: استان البرز استعدادهای بالقوه و بالفعل فراوانی همچون واحدهای تولیدی و صنعتی، بازار کار، آب و هوای مطلوب و تفرجگاه‌ها و دسترسی‌ها و محل تلاقی ۱۵ استان دارد از این رو واحدهای خبری داشته‌ها و توانمندی‌های استان را معرفی و تشریح و تبیین کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز با اشاره به اینکه باید به مردم نشاط و امید داده شود، گفت: دشمن ۲۴ ساعته علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران قلم می‌زند، اما ما هزاران شهید همچون شهید سلیمانی سید شهدای مقاومت را از دست داده ایم و دشمن در برابر رزمندگان اسلام زانو زده است.

وی ادامه داد: دشمن در شبکه‌هایی همچون اینترنشنال اخبار منفی از کشور ما تولید می‌کند، براین اساس باید در برابر آنها با قلم بجنگیم.

ولی پور اظهار کرد: باید جهاد تبیین را جایگزین تحریف کنیم، زیرا دشمن با سفسطه و مغلطه علیه افکار عمومی اخبار منفی تولید می‌کند.

وی بیان کرد: جلسات تنظیم بازار در استان البرز به طور منظم با محوریت استاندار البرز برگزار می‌شود و استاندار البرز به طور شبانه روزی کار می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز متذکر شد: ضمن اینکه جلسه پایش اقتصادی با حضور دستگاه‌های مختلف مربوطه برگزار و وضعیت اقتصادی رصد و پایش و بازدید و بررسی می‌کنند.