بازی های ویدئویی موجب تقویت هوش کودک می شوند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، به گفته محققان، کودکان در واقع ممکن است با انجام ساعتها بازیهای ویدئویی، مغزشان تقویت شود.
محققان با بررسی کودکان بین ۹ تا ۱۰ سال که زمان زیادی را صرف بازیهای ویدئویی میکردند، پس از دو سال آزمایش مجدد، افزایش قابلتوجهی در نمرات هوش آنها مشاهده کردند که به میزان ۲.۵ امتیاز ضریب هوشی بیشتر از حدمیانگین بود.
یافتهها نشان میدهد کودکانی که زمان زیادی را صرف بازیهای ویدئویی میکنند، آنهایی بودند که بعد از دو سال بیشترین دستاوردهای هوشی را تجربه کردند که نشاندهنده شواهدی از تأثیر مفید بازیهای ویدئویی بر شناخت است.
«تورکل کلینگبرگ»، محقق ارشد از مؤسسه کارولینسکا سوئد، گفت: «نتایج ما این ادعا را تأیید میکند که مدت زمان استفاده از نمایشگرها به طور کلی توانایی شناختی کودکان را مختل نمیکند و انجام بازیهای ویدئویی در واقع میتواند به افزایش این تواناییها کمک کند.»
در این مطالعه، بیش از ۹۰۰۰ کودک در رده سنی ۹ تا ۱۰ سال، آزمایشهای روانشناختی را برای سنجش قدرت عمومی مغزشان انجام دادند. همچنین از آنها پرسیده شد که چقدر زمان صرف تماشای تلویزیون و ویدئو، بازیهای ویدئویی و تعامل با رسانههای اجتماعی کرده اند.
به طور متوسط، بچهها ۲.۵ ساعت در روز را صرف تماشای تلویزیون، نیم ساعت جستجو در شبکههای اجتماعی و یک ساعت بازیهای ویدئویی میکردند.
دو سال بعد، بیش از ۵۰۰۰ نفر از کودکان تستهای روانشناسی را تکرار کردند تا ببینند هوش آنها چگونه تغییر کرده است.
نتایج نشان داد کودکانی که روزانه بیش از یک ساعت متوسط بازیهای ویدئویی انجام میدهند، در مقایسه با کودکانی که زمان کمتری را به بازی میگذرانند، دارای نمرات هوش بالاتری هستند.
به گفته محققان، بازیهای ویدئویی ممکن است بچهها را با اجبار به فکر کردن، باهوشتر کنند. همچنین بازیهای ویدئویی اغلب نیازمند استراتژیهای فعال، برنامهریزی و تصمیمگیری اجرایی است.
هر چه کسی بیشتر این بازیهای ویدئویی را تمرین یا بازی کند، مسیرهای عصبی درگیر در دستیابی به اهداف بازی را تقویت میکند و همین مسیرهای عصبی ممکن است در انواع دیگری از تصمیمگیریهای دنیای واقعی دخیل باشند.
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