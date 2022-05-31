مشاهده ۷ قلاده پلنگ ایرانی در خلخال

حسن قاسم‌پور در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در روزهای اخیر نیز ۲ قلاده پلنگ ایرانی در منطقه حفاظتی دربند مشکول در جنوب استان اردبیل مشاهده شده که محیط‌بانان سعی می‌کنند صیانت و مراقبت از این گونه نادر را انجام دهند.

وی این محدوده حفاظتی را ۲۹ هزار و ۸۰۰ هکتار اعلام کرد و گفت: منطقه دربند مشکول خلخال زیستگاه بی‌نظیر برای گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی است که مراقبت و حفاظت از این منطقه با تلاش مأموران محیط‌بانی در حال انجام است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل تصریح کرد: در ۱۰ سال اخیر با تلاش محیط‌بانان در صیانت و حفاظت از این منطقه در بیش از ۲۲ نقطه پلنگ ایرانی مشاهده شده تا حفاظت و مراقبت‌های لازم از این گونه انجام شود.

قاسم‌پور افزود: هفت قلاده پلنگ مشاهده شده در این منطقه شامل پنج قلاده پلنگ بالغ و ۲ قلاده توله پلنگ است که همکاران ما با تجهیزات مدرن در کنار مشاهده، سعی می‌کنند مراقبت‌های لازم را نیز از این منطقه انجام دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: منطقه دربند مشکول و آبریز قزل‌اوزن و آق‌داغ جز مناطقی است که پلنگ ایرانی در آن مشاهده شده و سعی ما بر این بوده تا این مناطق را مورد حفاظت و صیانت قرار دهیم.

قاسم‌پور اضافه کرد: همچنان حفاظت محیط زیست در صیانت از این گونه‌های منحصر به فرد از هموطنان و ساکنان مناطق مختلف انتظار دارند تا مراقب حیات وحش باشند و از هرگونه شکار ممنوع نیز پرهیز کرده و اجتناب داشته باشند.