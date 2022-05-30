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۹ خرداد ۱۴۰۱، ۱۹:۵۹

فرماندار گناوه:

قرارگاه عملیاتی جوانی جمعیت در شهرستان گناوه راه‌اندازی شود

قرارگاه عملیاتی جوانی جمعیت در شهرستان گناوه راه‌اندازی شود

گناوه- فرماندار گناوه گفت: برای جوان ماندن جمعیت جامعه باید یک قرارگاه عملیاتی در شهرستان گناوه راه‌اندازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی صفری عصر دوشنبه در دیدار با کارکنان شبکه بهداشت و درمان گناوه به بررسی عملکرد سال گذشته و مرور برنامه عملیاتی شبکه بهداشت و درمان در سال ۱۴۰۱ پرداخت و اظهار داشت: باید علت‌های مؤثر در کاهش موالید ریشه‌یابی شود.

وی تصریح کرد: باید اتاق فکری در فرمانداری با همراهی کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تشکیل و به بررسی علت‌ها و یافتن راه‌کارهای عملی در برون‌رفت از بحران کاهش موالید پرداخت.

فرماندار شهرستان گناوه با اشاره به اینکه رفتن به سمت پیری جمعیت و کاهش موالید نمی‌تواند تنها به دلایل مالی باشد گفت: با دنبال کردن نهضت ملی مسکن در گناوه به‌طورجدی در تلاش هستیم حداقل دغدغه خانه‌دار شدن جوانان را تا حدودی برطرف کنیم.

قرارگاه عملیاتی جوانی جمعیت در شهرستان گناوه راه‌اندازی شود

صفری عنوان داشت: جمعیت جوان یکی از ارکان قدرت یک کشور است و حتی کشور چین که سال‌ها سیاست تک‌فرزندی را دنبال کرده است، امروزه برای تبدیل‌شدن به یک ابرقدرت به دنبال افزایش جمعیت جوان خود است.

وی تصریح کرد: ازآنجایی‌که بالاترین علت مرگ در شهرستان گناوه بیماری‌های قلبی عروقی است، باید در این زمینه برنامه‌ریزی شود و برای کاهش این بیماری به مردم آموزش داده شود.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ زندگی سالم باید در میان مردم نهادینه شود افزود: در سال گذشته ۶۸۹ مورد فوت رخ داده است که نسبت به سال ۱۳۹۹ روند افزایشی بوده و نگران‌کننده است.

قرارگاه عملیاتی جوانی جمعیت در شهرستان گناوه راه‌اندازی شود

فرماندار گناوه با اشاره به میزان رضایتمندی مردم از خدمات ارائه‌شده توسط شبکه بهداشت و درمان گفت: جای بسی امیدواری است که میزان رضایتمندی خدمت گیرندگان با توجه به سنجش کارشناسان این شبکه بالای ۹۹ درصد است.

فرماندار شهرستان گناوه در بازدید سرزده از مجموعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان با تقدیم لوح تقدیر و گل از کادر بهداشت و درمان شهرستان گناوه تقدیر کرد.

کد مطلب 5503215

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