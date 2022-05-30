به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی صفری عصر دوشنبه در دیدار با کارکنان شبکه بهداشت و درمان گناوه به بررسی عملکرد سال گذشته و مرور برنامه عملیاتی شبکه بهداشت و درمان در سال ۱۴۰۱ پرداخت و اظهار داشت: باید علتهای مؤثر در کاهش موالید ریشهیابی شود.
وی تصریح کرد: باید اتاق فکری در فرمانداری با همراهی کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تشکیل و به بررسی علتها و یافتن راهکارهای عملی در برونرفت از بحران کاهش موالید پرداخت.
فرماندار شهرستان گناوه با اشاره به اینکه رفتن به سمت پیری جمعیت و کاهش موالید نمیتواند تنها به دلایل مالی باشد گفت: با دنبال کردن نهضت ملی مسکن در گناوه بهطورجدی در تلاش هستیم حداقل دغدغه خانهدار شدن جوانان را تا حدودی برطرف کنیم.
صفری عنوان داشت: جمعیت جوان یکی از ارکان قدرت یک کشور است و حتی کشور چین که سالها سیاست تکفرزندی را دنبال کرده است، امروزه برای تبدیلشدن به یک ابرقدرت به دنبال افزایش جمعیت جوان خود است.
وی تصریح کرد: ازآنجاییکه بالاترین علت مرگ در شهرستان گناوه بیماریهای قلبی عروقی است، باید در این زمینه برنامهریزی شود و برای کاهش این بیماری به مردم آموزش داده شود.
وی با تاکید بر اینکه فرهنگ زندگی سالم باید در میان مردم نهادینه شود افزود: در سال گذشته ۶۸۹ مورد فوت رخ داده است که نسبت به سال ۱۳۹۹ روند افزایشی بوده و نگرانکننده است.
فرماندار گناوه با اشاره به میزان رضایتمندی مردم از خدمات ارائهشده توسط شبکه بهداشت و درمان گفت: جای بسی امیدواری است که میزان رضایتمندی خدمت گیرندگان با توجه به سنجش کارشناسان این شبکه بالای ۹۹ درصد است.
فرماندار شهرستان گناوه در بازدید سرزده از مجموعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان با تقدیم لوح تقدیر و گل از کادر بهداشت و درمان شهرستان گناوه تقدیر کرد.
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