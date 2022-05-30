رعایت استانداردهای ساخت و ساز در ایلام الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا عصر دوشنبه در نشست شورای استاندارد استان با بیان اینکه در صورت از بین رفتن بروکراسی روند دریافت نشان استاندارد واحدهای تولیدی و صنعتی و حوزه ساخت و ساز تسهیل می‌شود، اظهار داشت: بحث استانداردها خصوصاً در حوزه‌ی ساخت و ساز بسیار پر اهمیت است و باید جدی گرفته شود.

وی در ادامه گفت: به عنوان مثال همین حادثه تأسف بار و دردناک متروپل آبادان که به دلیل عدم رعایت استانداردهای ساخت و ساز رخ داد، اگر با رعایت استانداردها همراه می‌شد هیچ گاه اتفاق نمی‌افتاد.

استاندار ایلام با اشاره به دستور ریاست جمهور و به تبع آن ابلاغ وزرای کشور و مسکن در بحث رعایت استانداردهای ساخت و ساز افزود: در این رابطه از طرف وزارت کشور و مسکن برای تقویت ساختمان‌هایی که سازه‌ی ضعیفی دارند نیز تأکید شده است‌.

بهرام نیا، در پی گزارشی در خصوص عدم رعایت استانداردها در پروژه ۴۰ واحدی طرح اقدام ملی مسکن یکی از شهرستان‌های استان دستور توقف ساخت این پروژه را صادر کرد و تأکید کرد: این پروژه تا زمانی که تأییدیه استاندارد را اخذ نکند اجازه فعالیت نخواهد داشت و دستگاه‌های اجرایی و خصوصی باید استانداردهای ساخت و ساز را نصب العین قرار دهند.

بهرام نیا با بیان اینکه اگر واقعاً استانداردها را رعایت کنیم هم از نظر مادی و هم معنوی منتفع خواهیم شد ادامه داد: استاندارد سرمایه گذاری است نه هزینه، لذا دستگاه‌های متولی در همه‌ی امور استانداردها را نصب العین قرار دهند.

وی در پایان در بحث شهر بازی‌ها هم خواستار رعایت استانداردها شد و گفت: شهرداری‌ها و بخش خصوصی برای استفاده و به کارگیری وسایل شهربازی‌ها حتماً باید استانداردها را رعایت کنند.