یاور میرزایی در گفتو گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۹۰ درصد تغییر کاربریها در اراضی دیم و کمتر از ۱۰ درصد در اراضی آبی اتفاق میافتد و ما در شهرستانهای بیلهسوار و پارسآباد با محدودیت تغییر کاربری اراضی درجه یک و ۲ روبهرو هستیم.
وی تصریح کرد: به هیچ وجه مجوز برای تغییر کاربری برای اراضی کشاورزی داده نمیشود مگر آنکه ضرورت طرح در کمیسیون تبصره یک، ماده یک مورد بررسی قرار گرفته و مجوز لازم از طریق این کمیسیون صادر شود.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: عدهای با فرصتطلبی در اراضی زراعی اقدام به ساخت باغ ویلا و یا باغ تالار میکنند که این تغییر کاربریهای غیرمجاز مورد رصد و پایش دقیق یگان حفاظت اراضی زراعی جهاد کشاورزی است تا در مناطق مختلف استان قلع و قمع آنها را شاهد باشیم.
میرزایی افزود: حتی برای برخی از این باغ تالارها حکم تخریب صادر شده و ما منتظر نهایی شدن رأی در این زمینه هستیم تا با همراهی یگان حفاظت و مجموعه دادگستری و پلیس قلع و قمع را انجام دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تغییر کاربری غیرمجاز و اقدامات غیرقانونی بدون استعلامات انجام شده در برخی از اراضی ملی مشکلات و گرفتاریهایی را به وجود آورده که قطعاً برخورد با متخلفان در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.
میرزایی در مورد واگذاری ۲۲ هزار هکتار اراضی زراعی در محدوده کشت و صنعت مغان به عشایر منطقه اضافه کرد: با تشکیل شورای هفت نفره و نظر نهایی این شورا واگذاری اراضی به ساکنان منطقه در قالب ۲۵۰ تا ۳۰۰ هکتار به صورت یکپارچه به ازای هر نفر ۶ هکتار در دستور کار قرار گرفته و ما سعی میکنیم از خرد شدن اراضی نیز جلوگیری کنیم.
وی بیان کرد: ۱۱ هزار هکتار واگذاری اراضی در شورای هفت نفره مصوب شده و استان اردبیل جز استانهای ممتاز در واگذاری اراضی به شکل قانونی و در قالب هیئت هفت نفره است که در این ۱۵ سال یک حرکت بینظیر در این واگذاریها را شاهد هستیم.
میرزایی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در گام نخست اراضی واگذار شده در پایاب سد خداآفرین با اجاره ۱۰ ساله انجام میشود ولی در مراحل بعد صدور اسناد تک برگی برای این اراضی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: عشایر و محدودهنشینان کشت و صنعت مغان و پایاب خداآفرین موظفند تا الگوی کشت را مراعات کرده و به تناسب توسعه دامداری صنعتی کشت و زرع خود را انجام دهند.
میرزایی گفت: هر چند در منطقه پارسآباد و بیلهسوار به دلیل عمق مناسب خاک و بهرهوری بالا کشت محصولات استراتژیک هدفگذاری شده اما تأمین علوفه دامداران نیز مورد توجه است.
وی در مورد صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی افزود: افرادی که قبل از سال ۴۶ تصرفی را در زمینهای زراعی داشتند با ارائه اسناد معتبر میتوانند سند تک برگی برای اراضی مورد نظر دریافت کرده و در بقیه موارد به دلیل اختلاف با منابع طبیعی جلوی تصرفات اراضی ملی گرفته میشود.
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