به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال هر چند در آخرین دیدار خود برابر تیم نفت مسجدسلیمان به تساوی بدون گل رسید اما توانست با کسب ۶۸ امتیاز و بدون شکست عنوان قهرمانی بیست و یکمین دوره رقابتهای لیگ برتر را به خود اختصاص دهد.

استقلال با کسب این تعداد امتیاز از رکورد پرسپولیس در کسب بیشترین امتیاز عبور کرد. سرخپوشان که نایب قهرمان لیگ بیست و یکم شدند پیش از این با کسب ۶۷ امتیاز قهرمان شده بودند.

همچنین سیدحسین حسینی با ۱۸ بازی بدون گل خورده توانست رکورد کلین شیت که در اختیار سه دروازه بان دیگر بود را شکست. بیرانوند، لک و نیازمند پیش از این رکورد ۱۷ کلین شیت در طول یک فصل را ثبت کرده بودند.