بنیاد مسکن مسیر کنارگذر مریوان-باشماق را می سازد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد روز دوشنبه در جریان سفر یک روزه خود به کردستان اظهار کرد: مسیر استراتژیک مریوان - باشماق از محورهای مهم کشور است که با سرمایهگذاری لازم و ورود بنیاد مسکن، عملیات اجرایی این طرح تا چند ماه آینده آغاز میشود.
وی همچنین از پیگیری برای پرداخت تسهیلات پنج درصد قرضالحسنه برای بازسازی واحدهای مسکن روستایی در کردستان خبر داد.
نیکزاد خاطرنشان کرد: در کردستان مسکن از نیازهای اصلی مردم است و در بنیاد هر کاری برای خانه دار شدن مردم انجام میشود.
وی اظهار داشت: در بازدید سال گذشته از روستاهای غرب استان کردستان، مشخص شد که خانههای این مناطق در برابر زلزله کاملاً غیر مقاوم هستند و در صورت بروز حادثه، شاهد آسیبهای فراوانی خواهیم بود لذا انتظار میرود معتمدین، علما و روحانیون منطقه نسبت به آگاه سازی مردم و ترغیب و تشویق آنان برای دریافت تسهیلات مقاوم سازی منازل مسکونی روستایی تلاش کنند.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به اقدام دولت در مبحث هدفمندی یارانهها اشاره کرد و گفت: باید مبحث پایداری اقتصادی نیز در کنار این جراحی اقتصادی مدنظر باشد و مناطق روستایی به عنوان پایههای اصلی این پایداری اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.
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