اعزام ناوگان حمل و نقل عمومی کرمانشاه برای تخلیه کالاهای اساسی

فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بسیج تمامی امکانات و ناوگان حمل و نقل عمومی کرمانشاه به منظور تسریع در حمل و نقل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از بنادر جنوبی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: هم زمان با روند افزایش ورود کالاهای اساسی و پهلوگیری کشتی‌ها در بنادر از تمامی امکانات و ناوگان حمل و نقل کالا به منظور تسریع در حمل کالاهای اساسی و مایحتاج مردم برای توزیع در بازارهای مصرفی کشور و نهاده‌های دامی به استان کرمانشاه بسیج خواهند شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی و اهمیت تسریع در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در اقصی نقاط کشور برنامه ریزی منسجم برای تقویت فعالیت‌ها و بسیج تمامی امکانات، نیروی انسانی برای تخلیه کالاها از کشتی‌ها موجود در بنادر جنوبی کشور انجام شده است.

کرمی بیان کرد: کمیته ویژه حمل و نقل کالا در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تشکیل شده که وظیفه رصد و پیگیری لحظه‌ای از میزان سهمیه کالا، تعداد ناوگان اعزامی و ارسال گزارشات و اقدامات صورت گرفته به ستاد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را به صورت مستمر انجام می‌دهد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین با انجمن‌های صنفی حمل و نقل کالا سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی ربط برای ایجاد هماهنگی و تعامل‌های بیشتر جلساتی برنامه ریزی و برگزار شده است.