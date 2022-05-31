تامین زیرساخت های آب وفاضلاب در کاظمین/احداث حمام برای زائران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامی دوشنبه شب در جلسه کمیته زیرساخت ستاد اربعین خراسان جنوبی اظهار کرد: نقشه‌های مورد نظر در گذشته تهیه شده و لوله‌ها مورد نیاز هم تا هفته آینده برای این منظور در اختیار ما قرار می‌گیرد.

به گفته وی با توجه به هماهنگی‌های انجام شده اگر مشکلی برای انتقال لوله‌ها و اتصالات آن به کاظمین به وجود نیاید در مدت دو هفته اقدامات لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مربوط به آب و فاضلاب در کاظمین انجام خواهد شد.

امامی با بیان اینکه واحد تولید لوله‌های فاضلاب در شهرک صنعتی بیرجند از مدار تولید خارج شده و به شکل دیگری باید این لوله‌ها را تأمین کنیم، افزود: با توجه به گرمای هوای عراق در ایام اربعین حسینی (ع)، آمادگی برای احداث حمام‌های مورد نیاز برای استفاده زائران را داریم.

جمع‌آوری ۳۰ تن زباله در کاظمین

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجند با بیان اینکه از سال ۱۳۹۵ موکب امام علی (ع) شهرداری با هدف ارائه خدمات نظافتی در ایام اربعین حسینی (ع) تشکیل شده است، اظهار کرد: سال ۱۳۹۸ با اعزام ۳۰ نفر از پرسنل شهرداری به کاظمین روزانه ۳۰ تن زباله جمع‌آوری شد.

غلامرضا یونسی با اشاره به اینکه برای به وجود نیامدن خللی در خدمات رسانی به شهروندان به همین میزان خرید خدمت انجام شد، گفت: درخواست همکاری از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان برای انجام مطلوب‌تر این خدمات را در کاظمین به زائران اربعین داریم.

وی با بیان اینکه پرسنل شهرداری بیرجند در قالب موکب امام علی (ع) در سه شیفت خدمات مورد نیاز را در مدت ۱۲ به زائران ارائه می‌کنند، گفت: اگر به شهرداری بیرجند کمک شود با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند برای خرید دستگاه یخ ساز اقدام خواهد شد.