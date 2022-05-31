طرح واکنش سریع در همدان اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی راد عنوان کرد: این طرح، به منظور ارتقای کیفیت و افزایش سرعت ارائه خدمات راهداری و اولویت دهی به نیازهای ضروری تأمین ایمنی راه‌ها و با هدف افزایش رضایتمندی کاربران جاده‌ای اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به ایجاد شبکه همیاران مردمی دولت در اجرای طرح واکنش سریع (طوس) اظهار کرد: از تمامی هم استانی‌های عزیز و کاربران جاده‌ای به ویژه رانندگان حرفه‌ای که در سطح راه‌های استان تردد دارند، دعوت می‌شود مشکلات مرتبط با ایمنی راه‌ها را که نیازمند اقدام سریع برای برطرف کردن دارد را از طریق سامانه و تلفن گویای ۱۴۱ گزارش دهند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همدان یادآور شد: موضوعات قابل گزارش در مرحله نخست، لکه گیری و اصلاح چاله‌های مخاطره آمیز در راه‌ها، پاکسازی و شستشوی علائم و تابلوهای ایمنی موجود، پاکسازی اجسام زائد از سطح و شانه راه‌ها، رفع نقص و عیب از تابلو و علائم و تجهیزات ایمنی موجود، تکمیل علائم در پیچ‌های تند بدون علائم کافی، رفع نقص حفاظ ایمنی آسیب دیده و مخاطره آمیز، آشکار سازی موقعیت‌های غیرمنتظره و مخاطره آمیز و ایمن سازی مخاطرات بالقوه منجر به حادثه یا انسداد جاده‌ها است.

گفتنی است؛ استان همدان دارای بیش از پنج هزار و ۴۰۰ کیلومتر انواع راه شامل سه هزار و ۳۵۹ کیلومتر راه روستای، یک هزار و ۵۴ کیلومتر راه فرعی، ۹۴۰ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه و ۸۵ کیلومتر آزاد راه است.