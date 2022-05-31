کارمند شهرداری و پیمانکار یکی ازپروژه های شهری ارومیه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه افزود: این کارمند به اتهام اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع ۲۴۰ میلیارد ریالی با گزارش اداره کل بازرسی استان تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی ادامه داد: متهمان پس از دستگیری، با قرار قانونی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده بازداشت و روانه زندان شدند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی افزود: تحقیقات تکمیلی در خصوص ابعاد جرایم ارتکابی و افراد مرتبط در جریان است که اطلاع رسانی خواهد شد.

عتباتی با ابراز تأسف از ارتکاب چنین جرایمی گفت: حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از تضییع آن، اولویت دستگاه قضائی است و در این مورد هیچ گونه مماشاتی را نمی‌پذیریم.