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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۹:۱۶

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی:

کارمند شهرداری و پیمانکار یکی ازپروژه های شهری ارومیه دستگیر شدند

کارمند شهرداری و پیمانکار یکی ازپروژه های شهری ارومیه دستگیر شدند

ارومیه – رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: کارمند شهرداری و یکی از پیمانکاران پروژه های شهری ارومیه به اتهام اختلاس دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه افزود: این کارمند به اتهام اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع ۲۴۰ میلیارد ریالی با گزارش اداره کل بازرسی استان تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی ادامه داد: متهمان پس از دستگیری، با قرار قانونی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده بازداشت و روانه زندان شدند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی افزود: تحقیقات تکمیلی در خصوص ابعاد جرایم ارتکابی و افراد مرتبط در جریان است که اطلاع رسانی خواهد شد.

عتباتی با ابراز تأسف از ارتکاب چنین جرایمی گفت: حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از تضییع آن، اولویت دستگاه قضائی است و در این مورد هیچ گونه مماشاتی را نمی‌پذیریم.

کد مطلب 5503450

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