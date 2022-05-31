آمادگی کلانشهرهای ایران برای اورهال ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان متولیان در نشست تخصصی کمیته اتوبوسرانی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با تأکید بر اینکه مهمترین کمیسیون مجمع، کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و مهم‌ترین کمیته این کمیسیون، کمیته اتوبوسرانی است، بیان کرد: ناوگان اتوبوسرانی بیشترین مواجه و خدمت‌رسانی را با مردم دارد. بزرگترین نمود و فعالیت شهرداران که می‌تواند موجب امیدآفرینی و ترمیم اتفاقات گذشته باشد، بهبود وضعیت سامانه اتوبوسرانی است و اینکه به حداقل‌ها رضایت داده نشود.

وی با بیان اینکه باید برای رسیدن به وضعیت ایده آل تلاش شود، افزود: منابع مالی شهرداری‌ها محدود است و بدهی‌های دوره گذشته به دوره فعلی ارث رسیده است. یکی از راه‌های در دسترس که به منابع مالی کمتری نیاز دارد، تعمیرات و اورهال اتوبوس‌های فرسوده است.

متولیان در ادامه اعلام کرد: با مجموعه‌های مختلف عمومی نظیر سپاه مذاکره شده تا از ظرفیت تعمیرگاهی سپاه با نظام پرداخت مشخصی، ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس از طریق تعمیرات به چرخه ناوگان بازگردد.

وی با بیان اینکه وزارت کشور متعهد شده است که ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تأمین کند، افزود: قرارداد این موضوع با ۱۰ خودروساز منعقد و سهم ۲۰ درصدی شهرداری‌ها پرداخت و سهم ۸۰ درصدی دولت تأمین شده است. مقرر شده که دولت بدهی‌های قبلی خود را از طریق تهاتر نفت با کمک بانک‌ها به ویژه بانک شهر پرداخت کند.

دبیرکل مجمع کلانشهرهای ایران در ادامه عنوان کرد: استفاده از حمل و نقل عمومی در دوران کرونا کاهش پیدا کرد اما پس از دو سال دوباره آمار مسافران درحال افزایش است. اگر ناوگان اتوبوسرانی امنیت و آرامش ذهن را برای شهروندان ایجاد کند، بیش از ۵۰ درصد دغدغه‌های شهروندان در حوزه شهری حل می‌شود.

متولیان با بیان اینکه دوازده هزار و ۵۲۲ دستگاه اتوبوس در کلانشهرهای ایران فعال هستند، افزود: ۴ هزار و ۸۱۱ دستگاه اتوبوس تک کابین، ۲۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین، ۱۲۰۰ دستگاه میدل باس نیاز است.



وی با تأکید بر اینکه اگر حوزه اتوبوسرانی تقویت شود، استفاده از خودروی شخصی کاهش می‌یابد، گفت: اگر اتوبوس‌های فرسوده بازسازی شوند می‌توانیم از پیک مسافر پس از کرونا عبور کنیم.