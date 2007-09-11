جشن تولد مولانا در مرکز کالیفرنیا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهراین جشن با عنوان "زبان دل" در کلیسای بزرگ ساکرامنتو - مرکز ایالت کالیفرنیا - 28 سپتامبر برگزار خواهد شد که در آن گروه های مختلف هنری ایرانی و آمریکایی به اجرای برنامه های موسیقی و سماع خواهند پرداخت.

این برنامه به همت مرکز فرهنگی فارسی و کلیسای اتحادیه مسیحیان برگزار می شود و طی آن اشعار مولانا از زبان شاعران آمریکایی برای افراد حاضر خوانده خواهد شد.

در ماه های اخیر جشن ها، نمایشگاه ها، کنفرانس ها و برنامه های متعددی برای بزرگداشت این شاعر ایرانی برگزار شده که در روزهای آینده تا 30 سپتامبر - سالروز تولد مولوی - ادامه خواهد داشت.