به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامنیا صبح روز سهشنبه در نشست با مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و جمعی از مدیران حوزه نفت با اشاره به مصوبه اخیر مجلس از راهاندازی دفتر مستقل نفت و گاز در ایلام خبر داد و اظهار کرد: مدیریت مستقل پروژههای نفتی با توجه به اینکه یکی از مطالبات اصلی مردم استان بوده و مصوبه مجلس است و به زودی در استان ایجاد خواهد شد
استاندار ایلام در ادامه خواستار اجرای تعهدات شرکتهای بزرگ در حوزه مسئولیتهای اجتماعی شد و گفت: در این راستا لازم است شرکتهای نفتی نیز به ایفای مسئولیتهای اجتماعی در ایلام توجه ویژهای داشته باشند.
وی در ادامه خواستار توجه به نیروهای بومی در پروژههای نفتی و گردش مالی پیمانکاران نفتی در استان شد.
بهرام نیا با اشاره به رشادتها و ایثارگریهای مردم ایلام در دوران جنگ تحمیلی و نقشی که در حال حاضر در کنگرهی عظیم اربعین ایفا میکنند تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی هم عنایات ویژه ای به استان ایلام دارند بطوریکه اولین سفر استانی خود را به استان ایلام داشتهاند.
بهرام نیا با بیان اینکه استان ایلام ۱۱ درصد منابع گازی و ۶ درصد منابع نفتی کشور در اختیار دارد، تأکید کرد: از ۱۴۵ هزار بشکه تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در روز بیش از ۱۴۰ هزار بشکه آن در استان ایلام صورت میگیرد.
وی در ادامه از رایزنی برای حفر ۵ حلقه چاه جدید در منطقه تنگ بیجار برای تأمین خوراک واحدهای صنعتی پتروشیمی در استان و پارک پروپیلن در استان خبر داد و ابراز داشت: با توجه به اجرای پروژههای جدید پتروشیمی و خصوصاً پارک پروپیلن و نیاز استان به خوراک این پروژهها اجرای این پروژههای نفتی و حفر چاههای جدید در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است.
استاندار ایلام در ادامه ایجاد پارک پروپیلن به عنوان یکی از دستاوردهای سفر ریاست جمهوری به استان یاد کرد و گفت: این پروژه مهم در استان ۴۰۰۰ نفر اشتغال مستقیم دارد.
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