اعزام بیش از ۴ هزار زائر قزوینی به مراسم بزرگداشت ارتحال امام(ره)

سرهنگ ابوالفضل طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن سالروز ۱۴ خرداد و ارتحال حضرت امام خمینی (ره) اظهار کرد: امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلابی بوده که در زندگی مردم این کشور برکات و آثار فراوانی داشته است.
وی افزود: در طی سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی علی رغم اینکه دشمن از شدیدترین حربهها و حتی حمله نظامی برای نابودی انقلاب اسلامی که نهالی نوپا بود استفاده کرد اما رهبری امام (ره) اجازه نداد این توطئهها به ثمر بنشیند.
جانشین فرماندهی سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین ادامه داد: جایگاه و نقش امام خمینی (ره) به عنوان ولی فقیه زمینه اقتدار و گسترش انقلاب اسلامی در بین کشورهای مسلمان و مستضعف را فراهم کرد.
وی بیان کرد: شکل گرفتن جبهه مقاومت سالها بعد از رحلت آن رهبر بزرگ نمایش جاری و ساری بودن مشی و مکتب امام خمینی (ره) است.
طاهرخانی تبیین جایگاه و نقش امام و همچنین انقلاب اسلامی را یک رسالت مهم برای همگان دانست و عنوان کرد: مسیر انقلاب پس از رحلت ایشان نیز تغییر نکرده و مقام معظم رهبری نیز مانند امام خمینی (ره) مسیر انقلاب را به سوی افقهای ترسیم شده پیش میبرند.
وی بزرگداشت سالروز رحلت امام خمینی (ره) را یک اصل مهم دانسته و عنوان کرد: امسال و در روز ۱۴ خرداد و پس از سالها محرومیت به واسطه کرونا شاهد حضور زائرین در مرقد امام خمینی (ره) خواهیم بود.
جانشین فرماندهی سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین تاکید کرد: در این مراسم از استان قزوین نیز بیش از ۴ هزار نفر حضور خواهند داشت.
وی بیان کرد: این مراسم نمایش همراهی و تعهد ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی است و دشمن نیز به خوبی پیام آن را درک خواهد کرد.
طاهرخانی در پایان از برگزاری مراسمهای متعدد بزرگداشت امام خمینی (ره) در شهر قزوین نیز خبر داد و یادآور شد: علاقهمندانی که به هر دلیل امکان حضور در مرقد امام (ره) را ندارند میتوانند در این برنامهها شرکت کنند.
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